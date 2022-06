Un’opera d’arte per celebrare il ritorno di Crisis Core Final Fantasy VII

Nei giorni scorsi Square Enix ha sorpreso tutti annunciando il ritorno di Crisis Core Final Fantasy VII, rifacimento del classico uscito in origine su console PSP diversi anni fa.

Noto ora con il titolo di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, il gioco apporterà novità dal punto di vista grafico rispetto al titolo base (che su Amazon è ancora avvistabile a prezzo basso).

L’annuncio è stato accompagnato anche da quello di Final Fantasy VII Rebirth, sequel dell’ormai noto FFVII Remake e in arrivo su PS5 durante ‘il prossimo inverno’.

E se il ritorno di Crisis Core è stato accolto piuttosto calorosamente dai fan, ora hanno iniziato a fare capolino tutta una serie di omaggi davvero molto speciali.

Via Reddit, il bravissimo TylorHepnerArt ha infatti pubblicato un’opera davvero meravigliosa, un artwork che ritrae due dei personaggi chiave del gioco.

Il fan ha infatti realizzato un’immagine davvero suggestiva di Zack e Aerith, vale a dire i protagonisti più importanti di Crisis Core Final Fantasy VII (e non solo).

Poco più in basso, trovate l’opera in questione, così bella e dettagliata da non sfigurare con gli artwork ufficiali dedicati al gioco Square Enix.

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion è previsto per questo inverno su piattaforma PC via Steam, oltre alle console PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e, infine, anche su Nintendo Switch.

Sempre TylorHepnerArt aveva in ogni caso dato vita tempo fa a un tributo al personaggio di Kimahri così bello da sembrare in tutto e per tutto un’immagine ufficiale del gioco.

Restando in tema, avete visto le immagini comparative che mettono a confronto la versione originale di Crisis Core con il rifacimento in uscita a fine anno?

Ma non solo: ricordiamo anche che Tetsuya Nomura ha confermato di essere già al lavoro sulla terza parte di Final Fantasy VII Remake, ancora avvolta nel mistero.