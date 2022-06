Final Fantasy VII Crisis Core sta tornando davvero, ufficiale!

La notizia era nell’aria dopo le indiscrezioni di questa mattina, ma ora è ufficiale: Zack e compagni stanno davvero per tornare, perché tra le iniziative con cui Square Enix ha deciso di celebrare i venticinque anni di Final Fantasy VII troviamo anche il remake completo di Crisis Core.

Il progetto, per l’occasione ribattezzato Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, apporterà dei salti in avanti tecnici non indifferenti al gioco, considerando che era uscito originariamente su PSP e che proprio sulla portatile di casa Sony si era affermato come una pietra angolare per le vicende del FFVII vero e proprio.

Potete vedere di seguito il trailer presentato da Square Enix, con allegate le prime immagini dal ritorno di Zack.

«La sua eredità ha dato vita a Final Fantasy VII» ci ricorda lo slogan del gioco, sottolineando l’importanza del protagonista nell’economia di FFVII. A seguire, troviamo sul profilo Twitter ufficiale tutti i dettagli, da cui apprendiamo che:

«Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion offrirà modelli tridimensionali aggiornati, doppiaggio completo, nuovi arrangiamenti per la musica».

His legacy, gave life to Final Fantasy VII── Crisis Core ─Final Fantasy VII─ Reunion, featuring updated 3D models, full voiceovers and new music arrangements, launches this Winter on PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One and Steam. #CCFF7R #FFVII25th pic.twitter.com/aMOiDXFkku — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) June 16, 2022

Aspettiamoci, quindi, una svecchiata in piena regola, come era già facile intuire dal trailer di annuncio.

Oltretutto, il lancio è piacevolmente vicino: l’appuntamento è infatti fissato per questo inverno (teoricamente, quindi, un anno prima di Final Fantasy VII Rebirth), quando il titolo debutterà su Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e anche su Nintendo Switch – dove sposerà di nuovo la sua primordiale natura portatile.

Uscito originariamente su PSP nel 2007 (ma servì aspettare il 2008 in Europa), Crisis Core: Final Fantasy VII riscosse un grande successo, entrando nel cuore dei videogiocatori. Il titolo venne all’epoca prodotto da Yoshinori Kitase, mentre Tetsuya Nomura si occupò del design dei personaggi – che includevano, ma i fan della saga lo sanno bene, volti indimenticabili come Sephiroth e Genesis.

Attendiamo, ovviamente, di rivederli all’opera in questa nuova incarnazione.