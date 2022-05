Final Fantasy X, un fan crea uno dei tributi più belli di sempre

20 anni sono ormai trascorsi dal lancio di Final Fantasy X, un capitolo molto amato dai fan, tanto che il gioco è ancora al centro di tributi di un certo livello.

Disponibile anche su Switch assieme al sequel X-2, l'avventura di Tidus è una delle più apprezzate di sempre.

C’è infatti chi lo ha immaginato in salsa next-gen, dimostrando ancora una passione incontrollata verso la decima fantasia finale.

Del resto, i fan – quasi all’unanimità – lo hanno scelto come il miglior capitolo della serie, in assoluto. Ora, però, un artista ha realizzato una vera e propria opera d’arte dedicata al gioco.

L’ormai noto ‘TylorHepnerArt’ ha infatti dato vita a un tributo al personaggio di Kimahri così bello da sembrare in tutto e per tutto un’immagine ufficiale del gioco.

L’artwork mostra infatti l’esponente della forte razza Ronso, umanoidi simili a leoni del mondo di Spira, in tutto il suo splendore.

Da sottolineare l’uso dei colori, assolutamente perfetto, così come i dettagli delle armi e del pelo azzurro del personaggio, al limite del fotorealismo.

Tutti gli altri lavori dell’autore sono visionabili nella sua pagina personale, nella quale potete ammirare anche altri magnifici poster dedicati ad Auron, Tidus e Yuna. Sia mai vogliate farli vostri, in modo da abbellire la vostra casa.

