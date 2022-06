Crisis Core Final Fantasy VII, remake e originale a confronto

Ieri notte, i fan di Zack sono stati davvero molto felici del ritorno di Crisis Core Final Fantasy VII, rifacimento del piccolo classico uscito in origine su console PSP.

Ribattezzato Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, il gioco apporterà poco sorprendentemente dei salti in avanti tecnici non indifferenti al gioco, ormai piuttosto datato di suo (nonostante su Amazon spopoli ancora).

L’annuncio ha fatto il paio con quello di Final Fantasy VII Rebirth, sequel del precedente FFVII Remake e in arrivo su PS5 durante l’inverno del 2023 (o perlomeno così sembrerebbe).

Il ritorno di Crisis Core è stato comunque accolto dai fan con discreto entusiasmo, sebbene ora è il turno delle consuete comparative tra l’originale e il remake.

Su ResetEra, alcuni fan hanno infatti iniziato a dilettarsi con vari confronti che mettono uno contro l’altro il titolo originale datato 2007 con il rifacimento in uscita a fine 2022.

Grazie a un video e a delle immagini piuttosto esplicative è infatti possibile notare come Square non si sia limitata ad alzare solo la risoluzione, bensì abbia applicato un totale lavoro di restyling dei personaggi principali e non.

L’effetto finale è quindi davvero molto buono, considerando anche che il gioco vedrà la luce sulla stragrande maggioranza di console attualmente in circolazione.

Square ha in ogni caso spiegato che «Crisis Core Final Fantasy VII Reunion offrirà modelli tridimensionali aggiornati, doppiaggio completo, nuovi arrangiamenti per la musica», cosa questa che è stata facilmente intuibile già dal primo trailer rilasciato nelle scorse ore.

L’appuntamento è quindi fissato per questo inverno su PC via Steam, console PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e anche su Nintendo Switch.

Restando assolutamente in tema, ricordiamo anche che Tetsuya Nomura ha confermato di essere già al lavoro sulla terza parte di Final Fantasy VII Remake, sebbene l’uscita di Rebirth non è da considerarsi dietro l’angolo, nonostante l’hype.