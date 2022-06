Final Fantasy VII Remake Part 3 è già in sviluppo, ma Rebirth è ancora lontano

L’evento celebrativo per il 25esimo anniversario di Final Fantasy VII ha indubbiamente regalato tante sorprese, inclusa perfino la conferma di «Remake Part 3»: la nuova saga di Cloud sarà infatti una vera e propria trilogia.

Durante l’evento in streaming è dunque arrivata la conferma che tanti fan stavano aspettando: il sequel di Final Fantasy VII Remake si è finalmente mostrato in un nuovo video, con tanto di finestra di lancio (potete acquistare l’edizione Intergrade al miglior prezzo in consegna rapida su Amazon).

Il nuovo capitolo si chiamerà Final Fantasy VII Rebirth e sarà dunque solo la seconda parte di una trilogia annunciata durante l’evento: di conseguenza, toccherà pazientare ancora per scoprire l’effettiva conclusione di questo nuovo ciclo.

Ma le sorprese non sono affatto finite qui: il creative director Tetsuya Nomura ha infatti ammesso che Final Fantasy VII Remake Part 3 è già in lavorazione presso Square Enix. Una notizia sicuramente sorprendente, considerando che il lancio di Rebirth sembrerebbe essere previsto per il 2023.

Sul profilo Twitter dedicato a Final Fantasy VII, Tetsuya Nomura ha infatti ammesso che lui stesso è già attualmente al lavoro sull’ultima parte della trilogia, nonostante Rebirth sia stato svelato soltanto ora al grande pubblico:

«A dire il vero, alcuni aspetti dello sviluppo sul terzo gioco sono già cominciati. Io stesso ho cominciato lo sviluppo e sto lavorando in direzione del completamento della serie».

Naturalmente sappiamo ben poco su ciò che potremo aspettarci dal terzo capitolo, ma l’annuncio dell’inizio dei lavori ci lancia un indizio molto importante: lo sviluppo di Rebirth sarebbe già a buon punto e non dovrebbero esserci problemi per il suo lancio nel 2023.

Capiremo meglio quali novità potrebbero essere in arrivo soltanto dopo il lancio della seconda parte di Final Fantasy VII Remake: vi terremo naturalmente prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità sulla saga di Cloud e dei suoi compagni.

Nel frattempo, questo inverno potremo ingannare l’attesa con un nuovo remake davvero speciale: dopo le indiscrezioni arrivate nella scorsa settimana, Square Enix ha confermato, e svelato, l’atteso remake di Crisis Core Final Fantasy VII.

Ma non solo: è stato anche confermato un closed beta test imminente per Final Fantasy VII Ever Crisis, una lettera d’amore ai fan che racconterà l’intera saga del settimo capitolo, inclusi i relativi spin-off.