Ok, sta succedendo qualcosa di strano ai giochi Xbox 360

Come sappiamo Microsoft ha confermato un evento digitale interamente dedicato a festeggiare il 20esimo anniversario di Xbox.

L’evento in questione è stato promosso come una volontà di porgere uno sguardo rivolto al passato della console, anche se sappiamo per certo di non doverci aspettare annunci riguardanti nuovi giochi di prossima uscita.

Piuttosto è possibile che nel broadcast venga dato spazio a presentare una retrocompatibilità migliorata per i titoli della console di Microsoft.

Ce lo fa pensare soprattutto il fatto che ultimamente si stanno aggiornando molti giochi di Xbox 360, tra cui:

Fallout 3

Fallout New Vegas

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Fable Anniversary

Dead Space

Dead Space 3

Dragon Age Origins

Dragon Age 2

Fable 3.

Proprio Fallout 3, tra le altre cose, ha ricevuto recentemente un nuovo aggiornamento dopo ben 13 anni.

Si tratta di uno dei capitoli più apprezzati della saga post-apocalittica di Bethesda che, nonostante minacciato nella sua leadership dai più recenti Fallout 4 e Fallout 76, continua ad essere il più amato da moltissimi fan della serie.

Bethesda ha quindi trovato il tempo di rivedere e aggiornare uno dei suoi titoli più amati che però si porta tanti anni sulle spalle, nonostante stia attualmente lavorando ad apportare sempre più migliorie proprio a Fallout 76.

Potrebbe dunque essere che il prossimo evento Microsoft ci riservi molte sorprese inaspettate e che vada infine a chiarire il motivo di tanti aggiornamenti precedentemente insperati.

Ricordiamo inoltre che l’evento digitale avrà luogo il 15 novembre, esattamente 20 anni dopo l’uscita della prima Xbox.

Le parole ufficiali di Microsoft per annunciare la celebrazione tradiscono un certo entusiasmo e ci lasciano sperare di poter vedere anche qualcosa riguardante il franchise di Halo:

«Vi invitiamo a unirvi a noi il 15 novembre per celebrare insieme a noi il ventesimo anniversario di Xbox e Halo con una divertente diretta digitale dedicata ai fan di tutto il mondo. Per quanto non vi sarà alcun nuovo annuncio di giochi, questa diretta dedicata all’anniversario sarà un modo speciale per rivivere i 20 anni di Xbox. Condivideremo presto più dettagli».

In attesa del 20esimo anniversario, Xbox pare sia al centro di una vicenda alquanto spinosa riguardante Battlefield 2042.

Infine vi suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra selezione di offerte per il Black Friday riguardanti proprio Xbox Series X/S.