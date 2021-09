Fallout 76 punta a migliorare ancora: ecco quando

Dopo quasi tre anni dall’uscita, Bethesda non sembra avere alcuna intenzione di interrompere il supporto al suo Fallout 76, ormai diventato un gioco a tutto tondo.

L’MMO dedicato alla saga è infatti ricordato per un Day One davvero agghiacciante, per via della mole di problemi segnalati al momento del lancio.

Fortuna vuole che la valanga di bug fix e aggiornamenti, l’ultimo dei quali segnalato solo qualche settimana fa e davvero molto importante, ha fatto sì che i giocatori potessero godere di un prodotto a modo.

Chi ha avuto modo di provare con mano Regno d’Acciaio ha già avuto modo di pregustare l’aria del cambiamento, come del resto vi avevamo già spiegato nella recensione che trovate su SpazioGames.

Ora, stando a quanto riportato anche da Destructoid, sembra che il team di sviluppo non abbia ancora finito con gli accorgimenti al loro Fallout 76, tanto che entro la fine dell’anno è in arrivo qualcosa di molto importante.

Nel loro ultimo aggiornamento del blog, Bethesda ha lasciato intendere che anche se Fallout Worlds è stata la grande novità del 2021, le nuove patch si concentreranno sulle correzioni dei bug e sugli aggiornamenti della qualità della vita.

La prima è prevista per il mese di ottobre, portando anche un evento stagionale a tema Halloween assieme a una nuova ondata di correzioni di bug.

La seconda patch è invece prevista per dicembre e includerà “nuovi contenuti di gioco“, così come “una varietà di miglioramenti alla qualità della vita richiesti dalla community”.

Il team di sviluppo americano ha inoltre confermato che il primo test arriverà “all’inizio dell’autunno”, prima di sbarcare poi sui server pubblici (PTS).

Non ci resta quindi che attendere che vengano divulgate le date esatte per quanto riguarda l’arrivo di questi due nuovi e importanti update.

Avete letto in ogni caso anche che dopo il lancio da dimenticare, Bethesda è ora davvero molto fiera del risultato ottenuto con il suo Fallout 76?

Questo perché, a dirla tutta, Alba D’Acciaio (prima parte dell’espansione della Confraternita D’Acciaio) ha spinto il gioco nella direzione giusta.

Infine, ricordiamo che Fallout 76 si è anche guadagnato una posizione di tutto rispetto nella nostra classifica dei migliori capitoli della serie.