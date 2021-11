Black Friday, le migliori offerte Xbox Series X e S

Manca poco meno di un mese al Black Friday 2021, il periodo più folle dell’anno a livello di offerte e occasioni per risparmiare in lungo e in largo su tantissimi prodotti appartenenti ai generi più disparati. Sicuramente, alcuni degli articoli più “gettonati” da parte della community di videogiocatori sono dati dagli accessori e giochi per Xbox Series X|S, più che fondamentali per godersi appieno dell”esperienza di gioco offerta dalla console di nuova generazione di casa Sony.

Proprio per questo motivo, abbiamo pensato di proporvi una nostra selezione ai migliori giochi e accessori per Xbox Series X|S da tenere d’occhio in vista del Black Friday. Ovviamente, non possiamo garantire che questi prodotti saranno acquistabili a prezzo scontato, ma nel frattempo potete già inserirli all’interno delle vostre “liste dei desideri”. Di seguito, trovato una breve lista ai migliori giochi e accessori per Xbox Series X|S, così da effettuare la vostra scelta liberamente.

Questo articolo sarà aggiornato periodicamente, in modo da darvi la possibilità tenere traccia dei migliori giochi e accessori per Xbox Series X|S che, probabilmente, saranno acquistabili a prezzo scontato durante il Black Friday. Per ora non ci rimane altro che augurarvi buono shopping!

Xbox Wireless Headset

Le cuffie ufficiali Xbox vi permettono di godere al meglio dei vostri videogiochi preferiti con un livello di immersione fantastico garantito dalle tecnologie Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone:X. Le cuffie ufficiali Xbox offrono un design leggero e flessibile con un archetto regolabile che fornisce un comfort ottimale anche per durante le lunghe sessioni di gioco, mentre i selettori girevoli sui padiglioni consentono di regolare il volume e modificare l’equalizzazione tra gioco e chat in maniera molto intuitiva.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Sviluppato da Eidos Montreal, Marvel’s Guardians of the Galaxy è un action adventure in terza persona focalizzato fortemente sulla storia, vista l’assenza di modalità online e nessun DLC o aggiunta post-lancio. In Marvel’s Guardians of the Galaxy, Peter Jason Quill, aka Star-Lord, sarà l’unico vero e proprio leader e personaggio che potrà controllare il giocatore, ma ad aiutarlo troveremo altri personaggi iconici come Groot, Rocket, Gamora e Drax.

Xbox Series S

Xbox Series S, oltre ad essere la più piccola mai creata da Microsoft, è un perfetto concentrato di velocità e prestazioni che punta tutto sul digitale e che permette di giocare a migliaia di giochi di tutte le generazioni di Xbox grazie alla retrocompatibilità digitale dello store e grazie al prodigioso Xbox Game Pass Ultimate, che include centinaia di giochi ad un prezzo mensile ridotto.

Seagate Expenasion Card da 1 TB

Se avete bisogno di maggior spazio di archiviazione sulla vostra Xbox Series X|S, vi consigliamo di acquistare la scheda di espansione Seagate da 1 TB, realizzata in collaborazione con XBo, che vi consente di aumentare la capacità complessiva della console per memorizzare ulteriori videogiochi ed applicazioni senza sacrificare le prestazioni. Si tratta dell’unica scheda di espansione di memorizzazione compatibile con la tecnologia Velocity Architecture di Xbox, assicurando tempi di caricamento più brevi, dettagli più ricchi e gameplay più coinvolgente

