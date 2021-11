Giocare Battlefield 2042 può far crashare Xbox Series X fino a spegnerla, al momento

Battlefield 2042 sta per fare il suo debutto nel mercato, la data d’uscita è infatti fissata per il prossimo 19 novembre.

Il titolo DICE dovrà contendersela con il suo concorrente principale tra i giochi di guerra, stiamo parlando di Call of Duty Vanguard, uscito proprio da pochi giorni. Se volete saperne di più sull’ultimo Call of Duty, potete andare a ricercare quante più informazioni possibili nella nostra recensione del titolo.

Battlefield 2042 adesso si rende protagonista di una spiacevole vicenda che coinvolge tutti coloro che stanno giocando alla versione in accesso in anticipato e che per farlo hanno pagato.

Il problema è stato riscontrato solo su console Xbox Series X al momento (via Kotaku) e consiste nello spegnimento improvviso della console subito dopo pochi minuti dall’avvio di una partita sul gioco di guerra.

Nel forum di EA si possono leggere infatti numerosi commenti di giocatori innervositi dal fatto che al momento giocare Battlefield 2042 su console Xbox sia pressoché impossibile.

«Gioco solamente da pochi minuti, a volte un’ora e improvvisamente la mia intera Xbox si spegne», queste le parole di uno dei tanti utenti che hanno riscontrato il problema.

Il thread nel forum ha oltre 100 risposte e commenti e ciò vuol dire che il problema è comune a molti giocatori. Alcuni fanno riferimento solamente ad alcuni crash del gioco, altri proprio allo spegnimento totale della console dopo pochi minuti dall’apertura di Battlefield.

EA sembra stare tentando di dare tutte le possibili risposte allo spiacevole inconveniente in questione, ma anche le potenziali soluzioni, come accertarsi che il firmware della console sia aggiornato, non hanno trovato alcun riscontro positivo e non hanno calmato la comprensibile frustrazione dei giocatori.

Ricordiamo che per avere accesso all’early access del gioco gli utenti hanno dovuto sborsare una consistente somma di denaro, andando ad aggravare la sensazione di impotenza di fronte al crash continuo del gioco: «non ho pagato 120$ per avere un gioco che crasha continuamente riportandomi alla dashboard in ogni singola partita» scrive qualcuno.

