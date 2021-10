Xbox fissa l’evento per celebrare i suoi vent’anni (ma non aspettatevi sorprese)

Microsoft ha confermato di avere nei piani un broadcast digitale per festeggiare il 20esimo anniversario di Xbox.

L’evento in questione sarà il 15 novembre 2021, ovvero esattamente vent’anni dopo l’uscita della prima Xbox.

La compagnia di Redmond si è espressa in questo modo tramite il sito ufficiale:

«Vi invitiamo a unirvi a noi il 15 novembre per celebrare insieme a noi il ventesimo anniversario di Xbox e Halo con una divertente diretta digitale dedicata ai fan di tutto il mondo. Per quanto non vi sarà alcun nuovo annuncio di giochi, questa diretta dedicata all’anniversario sarà un modo speciale per rivivere i 20 anni di Xbox. Condivideremo presto più dettagli».

Microsoft ha quindi messo le mani avanti, tentando di prevedere il malcontento dei fan che dall’evento si sarebbero potuti aspettare annunci di nuovi giochi su cui mettere le mani.

D’altronde l’azienda ha numerose grandi esclusive in cantiere ed è importante mantenere le aspettative dei giocatori al minimo.

Le immagini di Starfield suggeriscono una grafica spaccamascella

Sicuramente quindi non aspettiamoci di vedere nulla su Starfield, il nuovo gioco di ruolo di Bethesda ambientato nello spazio (che sembrerebbe omaggiare anche Skyrim). Il titolo, oggetto del desiderio di molti da tanto (forse troppo) tempo, è stato confermato come sappiamo all’E3 2021. Starfiled, oltre ad sembrare decisamente bello da vedere, è anche un’esclusiva di un certo peso per Xbox, dato che sancirà l’addio di Bethesda Games Studio a Playstation.

Niente di nuovo dunque neanche per Hellblade 2, altro titolo di un certo titolo peso che i fan aspettano da tempo. Ninja Theory è a lavoro sul seguito di Hellblade: Senua’s Sacrifice da diverso tempo; purtroppo tutto quello che sappiamo riguardo alla sua uscita è che dovremo aspettarcela per un generico 2022.

Senua e i suoi demoni stanno per tornare

Sparito dalle tracce dei radar sembra essere invece Avowed, RPG di Obsidian programmato per un uscita definita intorno a fine 2022/inizio 2023. Si tratterebbe di un open world apparentemente «più grande di Skyrim» molto denso e ricco di contenuti.

Insomma ciò che sembra necessario fare è calmare i bollenti spiriti e, nell’attesa di conoscere novità sulle nuove fatiche Microsoft, godersi la celebrazione per i vent’anni della storica console.