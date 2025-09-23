Dead Rising (Deluxe Remaster) per PS5 è in offerta su Amazon a 26,30€ invece di 33,15€, con uno sconto del 17%! Vi ritroverete nei panni del fotoreporter Frank West nel centro commerciale Willamette invaso dagli zombie, con grafica migliorata fino al 4K a 60 FPS. La remaster include doppiaggio in 9 lingue, modelli dei personaggi completamente rinnovati e numerosi miglioramenti richiesti dai fan. Un'esperienza zombie completamente rinnovata che vi terrà incollati allo schermo!

Dead Rising (Deluxe Remaster) per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Dead Rising (Deluxe Remaster) è perfetto per chi ama i giochi d'azione zombie e desidera rivivere un classico del genere completamente rinnovato. Questo titolo si rivolge particolarmente ai fan della serie originale che vogliono riscoprire l'avventura di Frank West con una veste grafica moderna, ma anche ai nuovi giocatori curiosi di esplorare per la prima volta il mondo di Willamette Mall. La remaster soddisfa l'esigenza di chi cerca un'esperienza visivamente aggiornata con risoluzione 4K e 60 FPS, modelli dei personaggi ridisegnati e numerosi miglioramenti tecnici.

Dead Rising (Deluxe Remaster) rappresenta la versione definitiva del classico del 2006, completamente ricostruita con la RE ENGINE di Capcom. Il gioco offre una grafica migliorata con risoluzione fino a 4K e 60 FPS, modelli dei personaggi aggiornati per Frank West e tutti gli NPC, oltre al doppiaggio completo in nove lingue diverse. Vi ritroverete a esplorare il Willamette Parkview Mall invaso da orde di zombie, utilizzando ogni oggetto disponibile come arma improvvisata.

A soli 26,30€ invece di 33,15€, Dead Rising (Deluxe Remaster) per PS5 offre un'esperienza zombie unica e divertente, perfetta per chi ama l'azione frenetica e l'umorismo nero. La combinazione di grafica moderna, gameplay migliorato e contenuti aggiuntivi rende questa remaster un acquisto imperdibile per veterani e newcomer. Il prezzo scontato vi permette di vivere ore di puro divertimento zombie con la qualità tecnica che merita questo cult game.

