The Last Of Us Stagione 2: dove vederla, quando esce e quanto costa l'abbonamento?

Aggiornamento 14 aprile: La prima puntata è già disponibile! Andate a vederla!

La seconda stagione di The Last of Us è pronta a riportare sullo schermo le emozionanti vicende di Joel ed Ellie. Dopo il grande successo della prima stagione, HBO ha deciso di proseguire la trasposizione televisiva del celebre videogioco di Naughty Dog, mantenendo intatta l'atmosfera cupa e le tematiche profonde che hanno reso la serie un fenomeno globale. La nuova stagione si preannuncia ancora più intensa, con nuovi personaggi, dinamiche inedite e colpi di scena che terranno gli spettatori con il fiato sospeso.

The Last Of Us Stagione 2: qual è la data d'uscita?

La seconda stagione di The Last of Us farà il suo debutto il 14 aprile 2025 su HBO, con trasmissione simultanea in Italia su Sky e in streaming su NOW TV. Questa volta, la serie sarà composta da 7 episodi, un numero leggermente inferiore rispetto alla prima stagione. Nonostante la riduzione, la qualità della narrazione e la profondità dei personaggi rimarranno al centro della produzione, garantendo un'esperienza avvincente per i fan del franchise.

The Last Of Us Stagione 2: qual è la trama?

La seconda stagione si svolge cinque anni dopo gli eventi della prima e si basa sulla storia di The Last of Us Parte II, il celebre videogioco uscito nel 2020. Joel ed Ellie vivono ora nella comunità di Tommy, cercando di costruire una vita normale lontano dal caos del mondo esterno. Ellie trova conforto e amore in Dina, una ragazza con cui stringe un legame profondo. Tuttavia, la loro apparente tranquillità verrà bruscamente interrotta dall'arrivo di Abigail "Abby" Anderson, una figura determinata a vendicare un evento sconvolgente legato ai protagonisti.

Come confermato dagli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann, la serie rimarrà fedele al videogioco, pur introducendo alcune modifiche necessarie per l'adattamento televisivo. Inoltre, verranno inserite scene inedite eliminate dal gioco originale, alcune delle quali caratterizzate da un elevato impatto emotivo e una forte componente di violenza.

The Last Of Us Stagione 2: quali saranno i personaggi?

Il cast vedrà il ritorno di volti noti, insieme all'introduzione di nuovi personaggi fondamentali per lo sviluppo della storia:

Pedro Pascal – Joel Miller

Bella Ramsey – Ellie

Gabriel Luna – Tommy

Rutina Wesley – Maria

Tra le nuove aggiunte troviamo:

Kaitlyn Dever – Abby Anderson (nota per "Unbelievable" e "Dopesick")

Isabela Merced – Dina (già vista in "Transformers: L'ultimo cavaliere" e "Madame Web")

Young Mazino – Jesse

Danny Ramirez – Manny

Tati Gabrielle – Nora

Ariela Barer – Mel

Spencer Lord – Owen

Catherine O'Hara – ruolo misterioso

The Last Of Us Stagione 2: dove guardarla?

La seconda stagione sarà disponibile in esclusiva su HBO negli Stati Uniti, mentre in Italia sarà trasmessa su Sky e in streaming su NOW TV. Per accedere ai contenuti è necessario un abbonamento al pacchetto di intrattenimento di uno dei due servizi.

NOW e Sky: quanto costa l'abbonamento?

Per guardare la seconda stagione di The Last of Us, è necessario un abbonamento a Sky o NOW TV. Ecco i dettagli sui costi:

NOW TV : il pacchetto "Entertainment" ha un costo di 6,99€ al mese , con possibilità di aggiungere altri contenuti come cinema e sport.

Sky TV: il piano base parte da 14,90€ al mese, con la possibilità di aggiungere pacchetti extra come cinema e sport.

I prezzi possono variare in base alle promozioni attive e agli sconti riservati ai nuovi clienti. Entrambi i servizi offrono contenuti in alta definizione, con possibilità di visione on-demand e su più dispositivi.

Non resta che attendere il 14 aprile 2025 per scoprire come proseguiranno le avventure di Joel ed Ellie nella seconda stagione di The Last of Us!

