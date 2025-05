Sony DualSense Edge: il controller professionale ora al MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di un controller professionale per PS5 che vi offra il massimo della personalizzazione e delle prestazioni, non potete lasciarvi sfuggire l'incredibile offerta su Amazon per il Sony DualSense Edge, oggi disponibile a soli 203,71€. Con uno sconto del 15% rispetto al prezzo consigliato di 239,99€, si tratta del minimo storico per questo straordinario accessorio pensato per i gamer più esigenti.

Sony DualSense Edge, chi dovrebbe acquistarlo?

DualSense Edge è molto più di un semplice controller: è una piattaforma interattiva che vi permette di personalizzare ogni aspetto del vostro stile di gioco. Potrete modificare la mappatura dei tasti, regolare la sensibilità delle levette, settare la risposta dei grilletti e persino regolare l'intensità del feedback aptico. Grazie alla possibilità di creare profili intercambiabili, potrete passare da un'impostazione all'altra in pochi secondi, adattandovi istantaneamente al tipo di gioco o alla strategia scelta.

Realizzato direttamente da PlayStation, questo controller integra tutte le funzionalità del DualSense originale, come i grilletti adattivi, il microfono integrato e il feedback aptico, ma le arricchisce con caratteristiche esclusive, come le levette analogiche sostituibili, le impugnature antiscivolo pensate per il comfort anche nelle sessioni più lunghe, e un menu di accesso rapido per cambiare impostazioni al volo durante il gioco.

Compatibile anche con PC, DualSense Edge può essere collegato tramite cavo USB o Bluetooth, e offre un'esperienza di gioco personalizzabile anche su Windows grazie all'applicazione PlayStation Accessories. La confezione include anche una pratica custodia per il trasporto, perfetta per portare con voi il controller e i suoi accessori ovunque andiate.

A questo prezzo, Sony DualSense Edge rappresenta un investimento di valore per chi vuole portare la propria esperienza di gioco su PS5 (e PC) a un livello superiore. Approfittate subito di questa offerta imperdibile su Amazon, prima che il prezzo torni a salire. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori controller gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon