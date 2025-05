Questa smart TV Samsung OLED 65" è perfetta per il tuo salotto e ora è a META' PREZZO!

Se desiderate rivoluzionare il vostro salotto con una smart TV da 65 pollici all'avanguardia, non potete perdere questa straordinaria offerta su Amazon. Infatti, la Samsung QE65S85DAEXZT, modello 2024 con pannello OLED HDR e tecnologia di upscaling AI 4K, è disponibile a soli 1.196€, con uno sconto impressionante del 52% rispetto al prezzo consigliato di 2.499€. Una promozione così conveniente è rara, soprattutto considerando le specifiche di fascia alta offerte da questo televisore.

Samsung QE65S85DAEXZT, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore pulsante di questo modello è il processore NQ4 AI Gen2, capace di ottimizzare ogni immagine grazie all'intelligenza artificiale, restituendo colori vividi e dettagli realistici in risoluzione 4K anche da fonti non native. La tecnologia OLED HDR garantisce neri profondi, luminosità elevata e un contrasto spettacolare, mentre il Real Depth Enhancer rende ogni scena più coinvolgente, restituendo una percezione della profondità più naturale.

Il design "Contour" in colorazione Graphite Black conferisce alla TV un aspetto elegante e moderno, perfetto per ambienti raffinati. Dal punto di vista audio, il sistema OTS Lite regala un suono surround 3D sincronizzato con l'immagine, mentre la tecnologia Q-Symphony permette di abbinare perfettamente una soundbar compatibile agli altoparlanti integrati. Con Adaptive Sound Pro, il televisore regola automaticamente il suono in base al contenuto riprodotto, per offrire sempre la massima qualità sonora.

Gli appassionati di gaming troveranno nel Gaming Hub un alleato perfetto, grazie al supporto per immagini fluide a 120Hz con Motion Xcelerator, che migliora significativamente l'esperienza di gioco. Inoltre, lo Smart Hub consente di accedere in modo semplice e veloce a contenuti, giochi, film e programmi preferiti, mentre il supporto a SmartThings integra perfettamente il televisore nell'ecosistema di casa intelligente.

A questo prezzo, Samsung QE65S85DAEXZT rappresenta una delle migliori occasioni del momento per chi cerca una TV premium con prestazioni da riferimento. Se volete fare un salto di qualità nella visione domestica, questo è il momento perfetto per approfittare dell'offerta. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori TV gaming per ulteriori consigli.

