Preordina ora il kit Iniziale Magic x Final Fantasy e gioca dal 13 giugno!

Se siete appassionati di giochi di carte collezionabili e amate l'universo di Final Fantasy, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria novità. Il kit iniziale di Magic: The Gathering x Final Fantasy, in versione italiana, è già disponibile in preordine su Amazon a soli 19,99€, con uscita ufficiale prevista per il 13 giugno 2025. Una proposta perfetta sia per i neofiti che vogliono imparare le regole del gioco, sia per i fan della celebre saga videoludica che desiderano collezionare carte esclusive a tema.

Kit iniziale di Magic: The Gathering x Final Fantasy, chi dovrebbe acquistarlo?

Il contenuto di questo kit introduttivo è pensato per permettervi di giocare immediatamente. Troverete infatti due mazzi da 60 carte pronti all'uso, ognuno con illustrazioni e personaggi iconici di Final Fantasy, da Cloud a Sephiroth, passando per incantesimi e ambientazioni familiari. Ogni mazzo contiene 5 carte rare, di cui una rara mitica foil raffigurante una creatura leggendaria, e 5 carte inedite, per un totale di 10 nuove carte mai viste prima nel mondo di Magic.

All'interno della confezione sono inclusi anche due portamazzi, una guida introduttiva che vi spiegherà passo dopo passo come giocare, e due codici digitali per sbloccare entrambi i mazzi nella versione online su Magic: The Gathering Arena, compatibile con desktop e dispositivi mobili. Un modo perfetto per divertirsi sia in locale che online con un amico.

Il kit iniziale Magic: The Gathering x Final Fantasy è un'ottima occasione per cominciare la propria collezione o per fare un regalo originale a un fan della saga. A soli 19,99€ rappresenta un investimento minimo per un prodotto di alto valore collezionistico e ludico. Considerata la popolarità del brand e la tiratura limitata del prodotto, il consiglio è di bloccare subito il preordine per assicurarvi una copia al day one. Infine, per maggiori informaizoni, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Vedi offerta su Amazon