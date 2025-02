Carte di Magic x Final Fantasy: cosa sapere e cosa comprare (anche per neofiti)

Sapevo che, prima o poi, sarebbe arrivato il momento in cui sarebbe stata utile la mia esperienza di giocatore di Magic the Gathering per il set di Final Fantasy che, con tutta probabilità, sarà il più popolare dell’anno per il gioco di carte più famoso del mondo.

Nonché quello in grado di attrarre più non-giocatori di Magic the Gathering.

Perché, sebbene il set di Fallout sia stato un successo mentre quello di Assassin’s Creed un po’ meno, è inevitabile che il popolo videoludico (e non solo) verrà attratto dalle carte che ritraggono personaggi, mostri e nemici della fantasia finale.

Il web è già impazzito e nella community sono tante le persone che vorrebbero stringere tra le mani le preziose (non troppo eufemisticamente) carte dedicate a Final Fantasy.

Tuttavia addentrarsi oggi nel mondo di Magic the Gathering non è facile, per niente.

Se siete giocatori di Magic sapete già cosa fare con il set di Final Fantasy e probabilmente l’avete già fatto. Per tutti gli altri ho deciso di venirvi in soccorso, come una coda di fenice lanciata al momento giusto sul membro più importante del party.

Che siate novizi del mondo di Magic, oppure vi siate allontanati per un po’ dal mondo delle carte collezionabili, di seguito vi spiegherò cosa dovrete fare e cosa non dovrete fare per divertirvi nel collezionare Magic x Final Fantasy.

“Don’t be Afraid”... di lasciare qualche carta indietro

La prima cosa che dovete fare per divertirvi nel collezionare le carte di Final Fantasy è… non collezionare le carte di Final Fantasy.

Se pensate di approcciare il set di Final Fantasy come fosse un album di figurine da completare, rimarrete inevitabilmente delusi.

A meno che tra di voi non ci siano principi degli Emirati Arabi, nobili o eredi di qualche famiglia con un capitale miliardario, riuscire a completare il cosiddetto “master set” comprensivo di versioni alternative delle carte è un’impresa che vi porterà via presto il divertimento, ancora prima che i vostri risparmi.

Da anni Wizards of the Coast spinge in maniera esacerbante sul lato collezionistico dell’hobby, forte della mania del collezionismo esplosa nuovamente dopo la pandemia di Covid-19.

L’azienda ha investito moltissimo sui prodotti da collezione (tra set e carte) più che sul design o sul gioco in sé. Di conseguenza, le versioni limitate e alternative di carte dei set principali sono aumentate a dismisura.

Ricordate la storia dell’Unico Anello, in singola copia mondiale, per il set dedicato al Signore degli Anelli? Ad oggi non è raro che, per darvi un’idea, possano esserci anche fino a 5-6 versioni diverse di alcune carte per ogni set.

Se anche aveste una disponibilità finanziaria imponente ci saranno sempre gli scalper a mettervi il bastone tra le ruote.

Nel momento in cui scrivo su Amazon sono già spariti molti prodotti di Magic x Final Fantasy. Questo perché, come ogni volta che esce un nuovo set (soprattutto uno così attraente come questo), arrivano gli affaristi a comprare più prodotti possibili per 1) aumentare i prezzi medi visto che l’MSRP non viene mai rispettato e 2) sperare di trovare qualche carta particolarmente forte o particolarmente rara e creare l’oggetto del desiderio.

Sicuramente le scorte verranno rimpinguate prima dell’uscita di giugno, o almeno in buona parte, ma questo vi dà già un quadro chiaro della situazione.

Bene, ora che vi ho detto tutte le brutte notizie e riportato con i piedi un po’ per Terra (ah-ah!), passiamo alle belle notizie e alla spiegazione più semplice e dettagliata possibile di cosa vi conviene comprare o non comprare per avere le carte di Magic x Final Fantasy.

“Those Who Fight Further”: cosa comprare per collezionare e/o giocare, tra affaristi e scalper

Dove comprare

Rispondiamo alla domanda più banale di tutte ma che potrebbe essere fondamentale per chi non conosce questo mondo: dove si comprano i prodotti di Magic?

Molto semplice: Amazon o altri store online che vendono giochi di carte, fumetterie, negozi di hobbistica dedicati ai giochi.

Per chi vuole anche imparare a giocare a Magic

Bene, ora parliamo del tipo di acquirenti di Magic x Final Fantasy che potreste essere.

La prima discriminante è capire se volete cogliere l’occasione per imparare e giocare a Magic, oppure volete solo farvi un raccoglitore per sfogliare qualche carta di Final Fantasy ogni tanto.

Nel primo caso il prodotto ideale per voi è lo Starter Kit di Magic x Final Fantasy.

Costa circa €20, contiene due mazzi da 60 carte pronti per essere giocati, con tanto di regolamento che vi spiega le basilari regole del (complesso) sistema di Magic.

Non vi aspettate di trovare carte di valore o particolarmente belle dal punto di vista estetico, perché questo prodotto è idealmente l’entry point per chi vuole scoprire come funziona il gioco.

È anche un bel regalo da fare, se ne avete l’occasione.

Per continuare la parentesi ludica, potreste fare anche un salto nel buio e recarvi in un negozio per giocare un evento di prerelease dell’espansione.

Si tratta di un evento in cui si gioca in anteprima all’espansione, costruendo un mazzo con le risorse che vengono fornite all’interno del Prerelease Pack.

È un pacchetto destinato ai negozi che fanno parte dei circuiti Wizards, che spesso si trova anche in vendita separatamente a circa €30, ma solo nei primi giorni di reperibilità dell’espansione.

Dentro ci trovate alcune bustine, una carta in versione promo e uno speciale d20 spindown per segnare i punti vita. Una buona via di mezzo tra collezionismo e gioco.

Cos'è il formato Commander

Parentesi formato Commander di Magic, che chiuderò abbastanza in fretta perché è potenzialmente molto ampia.

Commander è un formato molto particolare ma apprezzatissimo dalla community, in cui fino a 4 giocatori si affrontano con un mazzo da 99 carte più 1 carta comandante, tutte in singola copia. Talmente tanto apprezzato che, da un po’ di anni, Wizards ha investito molto più in design di carte e prodotti per questo formato.

Da qui i mazzi Commander di Final Fantasy, anche in versione collector’s edition con artwork unici, che sono pronti per essere aperti e giocati. Ci sono carte spesso uniche o ristampe iconiche di vecchie carte di Magic con nuove illustrazioni ma, l’avrete intuito, se volete giocarci assicuratevi di poter frequentare una community che gioca in formato Commander.

In alternativa mettetevi d’accordo con alcuni amici per comprare un mazzo ciascuno e giocare tra di voi. Se poi vi appassionate al formato c’è tutto un mondo da scoprire che però – sappiatelo – vi porterà via l’anima e il portafogli in parti non del tutto uguali.

I box di bustine classici

Passiamo al classico box di bustine, che è la scatola con una marea di buste da aprire per la gioia di chi ama il rumore della plastica che si rompe, incluso il sottoscritto. Troverete il Play Booster Box più facilmente nei negozi, semmai vogliate comprare solo qualche bustina solo per il gusto di aprire qualcosa.

Si tratta indubbiamente del prodotto più “ludico” in senso stretto e, se avete un gruppo di amici più o meno esperti di Magic, vi potete dividere la spesa dei circa €200 di un box e fare un torneo draft casalingo. Non è difficile da imbastire e vi viene spiegato facilmente sul sito ufficiale.

Secondo me è un buon modo per scoprire il gioco e, contemporaneamente, sfogliare le carte e godervi le illustrazioni.

Se anche non voleste fare un draft, avrete comunque tante carte da cominciare a catalogare per il vostro divertimento.

E per i collezionisti...

Dicevo poco sopra della spinta verso il collezionismo da parte di Wizards of the Coast, e le bustine Collectors sono l’emblema di quanto fatto in questo senso.

Sono booster molto più costosi del normale, che contengono al suo interno versioni sempre “preziose” delle carte normali. Che siano foil, con un artwork differente (a volte esclusivo dei Collectors) e un frame a volte unico, le Collectors sono appunto dedicate più che altro ai collezionisti.

In tutta sincerità costano molto, non è detto che le illustrazioni che propongono siano belle a prescindere, e faccio davvero fatica a consigliarvi addirittura un intero box… sempre che lo troviate a prezzi umani prima degli scalper.

Se proprio volete togliervi lo sfizio magari comprate una o due bustine se passate in un negozio, che per altro sono anche un ottimo regalo per un appassionato di Final Fantasy. E se proprio scoprite un artwork che volete a tutti i costi, perché ritrae un personaggio o una scena a cui siete legati, aspettate che escano le liste e recuperate la singola che vi piace su piattaforme come Cardmarket o Cardtrader.

“Victory Fanfare”: il miglior prodotto qualità/prezzo (e un consiglio bonus)

Vi ho sciorinato tanti prodotti e, se non avete già scelto quello che fa per voi, la guida si conclude con la fanfara della vittoria di Final Fantasy e il prodotto più bilanciato possibile.

Tra i tanti prodotti offerti da Wizards of the Coast è quello che, secondo me, rappresenta il miglior proverbiale rapporto qualità/prezzo nel caso vogliate collezionare qualche carta senza effettivamente cominciare a giocare a Magic.

Bundle Magic x Final Fantasy

Il Bundle contiene nove bustine normali, 2 carte foil con illustrazione full art, un bel po’ di terre con illustrazioni full art e alcune foil, un d20 segna vita maxi a circa €70.

Con questo Bundle (e il Gift Bundle che è la sua versione “pro” con più cose dentro) vi potete divertire a sbustare, avete un sacco di terre che ritraggono paesaggi della saga di Final Fantasy e spesso hanno illustrazioni davvero bellissime – e in un più un bel dado speciale che sicuramente vi farà festa e diventerà un bel gadget da tenere.

Inutile dire che si tratta anche di un bel pacchetto regalo, da farvi da soli o per qualcun altro, ed è secondo me il miglior modo per portarvi a casa qualche carta di Magic senza diventare pazzi o spendere troppo.

Rappresenta, semplicemente, il miglior rapporto tra divertimento e contenuti, soprattutto per il prezzo.

Secret Lair

C’è un altro consiglio che vi voglio dare, l’ultimo per quanto riguarda il collezionismo di Magic x Final Fantasy: seguite la pagina dei Secret Lair.

Sempre sull’onda del collezionismo di sopra, nel tempo Wizards ha implementato questo nuovo canale di distribuzione, per così dire. Si tratta di un portale in cui vengono lanciate delle vere e proprie capsule collection con particolari carte di Magic, uniche per stile e design, che è diventato il posto preferito dei collezionisti.

Un modo controverso di pubblicare carte e sempre argomento di discussione tra i giocatori. Il progetto era nato come unico polo per collezionisti, ma nel tempo ha lanciato anche carte inedite ovviamente a prezzi molto alti che potevano essere utili anche per i giocatori.

Tuttavia, Wizards ha già annunciato che ci saranno ben tre Secret Lair a tema Final Fantasy nei prossimi mesi, e sono sicuro al 100% che verranno lanciate anche delle carte esclusive con i design di artisti come Yoshitaka Amano che non si troveranno altrove.

Se volete qualcosa di realmente unico, e sicuramente abbastanza costoso, date un occhio a Secret Lair e alle notizie dedicate ad esso.

Spero che questa guida per collezionare Magic x Final Fantasy sia stata utile.

Fatemelo sapere nei commenti, e se avete domande o curiosità sono a disposizione!