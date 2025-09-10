Il monitor gaming Philips Evnia 27'' è in offerta speciale su Amazon a soli 169,90€ invece di 199,90€, con uno sconto del 15%! Questo display curvo QHD da 27 pollici vi offrirà un'esperienza di gioco immersiva e fluida grazie alla frequenza di aggiornamento di 180 Hz e al tempo di risposta di appena 1 ms. Con AMD FreeSync Premium e risoluzione 2560x1440, è perfetto per i gamer più esigenti che cercano prestazioni elevate senza compromessi.

Monitor gaming Philips Evnia 27'', chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor gaming Philips Evnia 27'' è l'ideale per tutti i gamer che prendono sul serio le loro sessioni di gioco e cercano un vantaggio competitivo. Con la sua frequenza di aggiornamento di 180 Hz e il tempo di risposta di 1 ms, vi garantisce reazioni istantanee e movimenti fluidi, perfetti per chi gioca a FPS, racing o strategici in tempo reale. Il design curvo e la risoluzione QHD vi immergeranno completamente nell'azione, mentre le tecnologie AMD FreeSync Premium e anti-flicker proteggono i vostri occhi durante le lunghe maratone gaming.

Il monitor gaming Philips Evnia presenta un display curvo QHD da 27 pollici con risoluzione 2560x1440 pixel e frequenza di aggiornamento a 180Hz. Dotato di pannello VA ultraveloce con tempo di risposta di 1ms GtG, integra la tecnologia AMD FreeSync Premium per eliminare tearing e stuttering. Le connessioni includono 2 porte HDMI 2.0 e 1 DisplayPort 1.4, mentre le funzionalità HDR e SmartContrast garantiscono colori vivaci e contrasto ottimale per sessioni di gioco immersive.

Con un prezzo scontato a 169,90€ invece di 199,90€, questo monitor gaming Philips Evnia 27'' rappresenta un'eccellente opportunità per chi cerca prestazioni elevate nel gaming. La combinazione di frequenza 180Hz, tecnologia FreeSync Premium e design curvo immersivo vi offrirà un vantaggio competitivo significativo. Le funzionalità specifiche per il gaming come Smart Crosshair, modalità LowBlue per ridurre l'affaticamento visivo e la tecnologia Ambiglow dotata di IA completano un pacchetto tecnico di altissimo livello. Vi consigliamo questo acquisto per l'ottimo rapporto qualità-prezzo e le prestazioni professionali che garantisce.

