finalmente la recensione ! Ma video-recensioni non ne fate più ?
Soon.
Leggendo le altre recensioni si viaggia tra il 6 e il 6 e mezzo massimo. Il 7 è un tantino esagerato per questo titolo che è stato non dico stroncato dalla critica ma accolto in maniera molto più tiepida per via dei difetti evidenti, (in Cina pare si stia rivelando un flop clamoroso), Sembra un po' strano che a Lost Soul Aside abbiate dato un voto discreto quando per altri titoli decisamente meglio sviluppati come Black Myth Wukong siate andati così controcorrente affidandogli un 7,9. quando il tenore generale della maggior parte della critica specializzata si assestava tra l'8, 8,5 o addirittura 9.
Wukong secondo me è stato esaltato dal comparto tecnico e basta, come action è appena sufficiente. Qui è l'esatto contrario, un gioco tecnicamente debole, ma con un gameplay ottimo.
Ok che i gusti sono gusti per carità, in sede di recensione può starci che anche l'aspetto soggettivo possa essere rilevante nel giudizio finale. Ma bisogna considerare tutto l'insieme e non solo un singolo comparto, Wukong oltre alla grafica ha una componente narrativa molto più solida di Lost Soul Aside e una gestione ruolistica del protagonista ben più incisiva rispetto a quella di Kaser. La valutazione deve tenere conto di tutto alla fine, Lost Soul Aside tolte le sezioni di combattimento è carente in tutti gli altri comparti.
