Se siete alla ricerca di un’edizione limitata che unisca arte giapponese e tecnologia d’avanguardia, dovreste dare un’occhiata alla nuova collezione Ghost of Yōtei per PlayStation 5. Il pacchetto console è disponibile a 599,99€, un prezzo che include non solo l’hardware ma anche un design esclusivo ispirato alle tecniche artistiche del kintsugi e del sumi-e. Un’occasione imperdibile per elevare la vostra postazione gaming con un dispositivo che rappresenta al tempo stesso potenza e raffinatezza.

>> Vedi su Playstation Store <<

Ghost of Yōtei, chi dovrebbe acquistarlo?

La collezione Ghost of Yōtei rappresenta la scelta ideale per i giocatori che vogliono vivere un’esperienza completa e personalizzata. Il bundle console include il design esclusivo Gold o Black Limited Edition, un controller DualSense coordinato e i contenuti digitali bonus legati al gioco, come una maschera in‑game e un set esclusivo di avatar PSN. Disponibili anche separatamente, i controller wireless DualSense a 84,99€ offrono precisione e comfort, arricchiti da una veste estetica che celebra la cultura giapponese. Per chi desidera personalizzare ulteriormente la propria postazione, le coperture intercambiabili per PS5 Slim e PS5 Pro sono acquistabili a 64,99€, con dettagli dorati che richiamano le venature del kintsugi.

La durabilità e il valore collezionistico sono altri aspetti fondamentali: queste edizioni limitate non sono soltanto periferiche, ma veri e propri pezzi da collezione destinati ad arricchire la libreria di qualsiasi appassionato. La Collector’s Edition di Ghost of Yōtei per PS5, proposta a 249,99€, aggiunge ulteriori contenuti esclusivi, mentre la versione standard del gioco è disponibile a 79,99€, garantendo a tutti la possibilità di vivere un’avventura ambientata tra le suggestive atmosfere del Monte Yōtei.

Attualmente disponibili in pre‑ordine e con uscita fissata per il 2 ottobre 2025, i prodotti della collezione Ghost of Yōtei rappresentano un investimento eccellente per chi desidera unire il piacere del gioco con l’eleganza del design. La combinazione di caratteristiche premium, estetica giapponese e disponibilità limitata li rende una scelta vincente per qualsiasi tipo di giocatore, dal casual al collezionista più esigente.

>> Vedi su Playstation Store <<