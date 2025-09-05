Se siete appassionati di colonne sonore in vinile e volete arricchire la vostra collezione con un’edizione premium, questa è l’occasione che stavate aspettando. La soundtrack originale di Clair Obscur: Expedition 33 è disponibile in preorder su EMP a 145,99€, un box set di 6 LP che porta su cera l’acclamata partitura firmata dal compositore Lorien Testard. Curata con un’attenzione maniacale per il supporto analogico, questa edizione offre un’esperienza d’ascolto di alto livello per chi cerca qualità audio e valore collezionistico.

Soundtrack su LP di Clair Obscur: Expedition 33, chi dovrebbe prenotarla?

Il cofanetto include 63 tracce appositamente masterizzate per il vinile, con sequenza curata da Lorien Testard per rispecchiare la struttura in tre atti dell’opera. Il risultato è un viaggio musicale coerente che restituisce l’intensità narrativa del gioco, esaltando temi e leitmotiv lungo l’arco dell’avventura. Tra i brani di spicco spiccano “Our Painted Family” e la versione al pianoforte di “Nocturne pour Lumière”, testimonianza della ricchezza melodica e del forte legame con l’estetica francese che permea il progetto. Le parti vocali, in collaborazione con Alice Duport‑Percier, conferiscono una dimensione emotiva aggiuntiva, alternando momenti solenni a passaggi più intimi e teatrali.

Sul piano estetico, l’edizione si distingue per il rigid board slipcase con dettagli in lamina dorata, inner sleeves stampate e artwork firmato dall’art director Nicholas Maxson‑Francombe: elementi che trasformano il cofanetto in un oggetto da esposizione oltre che da ascolto. I dischi sono LP heavyweight per garantire stabilità di tracciamento e ampia resa dinamica. La produzione è realizzata da Laced Records insieme a Sandfall Interactive e Kepler Interactive, a garanzia di una filiera curata e di standard qualitativi elevati.

Per quanto riguarda la disponibilità, la spedizione è stimata per febbraio 2026, in linea con le finestre comunicate per tutte le edizioni fisiche della colonna sonora. Sono inoltre previste altre soluzioni per diversi budget: la 2LP “Deluxe” con 20 tracce chiave e il cofanetto 8CD “Complete” che copre l’intera OST digitale. Il box da 6 LP disponibile su EMP a 145,99€ si pone come il compromesso ideale tra ampiezza di contenuti e pregio collezionistico su vinile.

Se desiderate un’edizione vinile LP capace di unire qualità sonora, ricercatezza grafica e coerenza artistica, la soundtrack originale di Clair Obscur: Expedition 33 su 6 LP in preordine su EMP a 145,99€ è una scelta che consigliamo con convinzione. Considerata l’elevata domanda a livello globale e le tirature tendenzialmente limitate per prodotti di questa fascia, vi invitiamo a non rimandare per evitare possibili esaurimenti.

