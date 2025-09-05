Il mese di settembre porta con sé tante novità in streaming su Amazon Prime Video, con un’offerta che spazia da emozionanti drammi a commedie brillanti, fino a serie cariche di azione e tensione. Tra le nuove proposte troverete titoli come Il blindato dell’amore, commedia d’azione con sorprese e romanticismo, l’irriverente Holiday Crush, il thriller Butterfly e l’avventuroso La mappa che mi porta a te. Da non perdere anche lo spin-off The Terminal List: Lupo Nero e i nuovi episodi di Gen V, pronti a tenervi incollati allo schermo.

Il blindato dell'amore

Una giornata che doveva essere di routine si trasforma in un incubo per i due portavalori Russell (Eddie Murphy) e Travis (Pete Davidson). Quando un gruppo di criminali spietati guidati dalla scaltra Zoe (Keke Palmer) li prende di mira, la coppia sarà costretta a collaborare nonostante le profonde differenze caratteriali. Tra inseguimenti, battute pungenti e colpi di scena, il film promette di unire azione e comicità in modo irresistibile.

Holiday Crush S1

Il gruppo comico The Jackal (Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Fru) approda a Cape Town, in Sudafrica, per raccontare con ironia le vicende di giovani protagonisti alle prese con una vacanza indimenticabile. Tra paesaggi mozzafiato e situazioni fuori dall’ordinario, il racconto alterna umorismo, sarcasmo e momenti di riflessione. Una serie fresca e leggera, ideale per chi ama le commedie corali e lo spirito avventuroso.

Butterfly S1

David Jung, ex agente della CIA rifugiato in Corea del Sud, vede il proprio passato tornare a perseguitarlo. Una decisione presa anni prima scatena una serie di eventi che lo costringono a fuggire da Rebecca, una spietata killer, e dalla misteriosa agenzia Caddis. Tra intrighi e missioni segrete, la serie mescola tensione e dramma personale, offrendo una narrazione in grado di conquistare gli appassionati di spy story e thriller.

La mappa che mi porta a te

Heather, pronta a iniziare una vita “perfetta”, parte per un viaggio in Europa con le amiche, ma l’incontro con Jack cambia radicalmente i suoi piani. Un’attrazione immediata li conduce in un’avventura fatta di scelte difficili, segreti nascosti e momenti di pura emozione. Tratto dal romanzo di J.P. Monninger, il film combina romanticismo e introspezione, offrendo un racconto ideale per chi ama le storie d’amore con un tocco di profondità.

The Terminal List: Lupo Nero

Lo spin-off di The Terminal List porta al centro della scena il Navy SEAL Ben Edwards (Taylor Kitsch), coinvolto in missioni segrete della CIA. In questo contesto oscuro, l’uomo si trova diviso tra il desiderio di giustizia e i propri istinti più pericolosi. Una riflessione profonda sulla dualità dell’animo umano, tra luce e ombra, che rende questa serie un’esperienza intensa per gli amanti dei military drama.

Gen V

All’ombra del potere di Patriota, la Godolkin University torna a essere teatro di nuove tensioni. Mentre Cate e Sam cercano di imporsi come eroi, Marie, Jordan ed Emma affrontano il ritorno in aula dopo eventi traumatici. In questo scenario, la scoperta di un programma segreto risalente agli anni ’60 apre scenari inaspettati. Gen V si conferma lo spin-off di The Boys più atteso, capace di unire critica sociale, azione e dramma giovanile.

