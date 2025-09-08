Avatar di Ospite Bot_Chief #282 0
Ma come non di sons of liberty? Ahahahah Ve l'avevo detto che i capitoli migliori sono il prime e terzo. "Eh ma kojima san ha detto..." Bla bla bla cazzate!
Avatar di Tao_37
Vero, ma per renderlo visivamente al passo con i tempi, penso che ne avrebbero parecchio di lavoro da fare, graficamente sarebbe da rifare ex novo. Ma sarebbe cmq un gran gioco.
