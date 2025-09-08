La saga di Metal Gear continua a far parlare di sé, e questa volta non per le mosse di Konami o per l’eterna ombra di Hideo Kojima, ma per la voce stessa dei giocatori.

Abbiamo infatti chiesto alla community quale capitolo della serie meriterebbe di tornare in vita con un remake moderno, e il risultato non lascia spazio a dubbi: Metal Gear Solid per PlayStation è l’assoluto vincitore.

Con il 65% delle preferenze, l’avventura di Solid Snake del 1998 si conferma il titolo che i fan desiderano rivedere più di ogni altro. Non è difficile capirne il motivo: la prima missione a Shadow Moses è diventata un pezzo di storia del medium, grazie a personaggi iconici come Revolver Ocelot, Sniper Wolf e Psycho Mantis, oltre a una regia che all’epoca ridefinì il concetto stesso di narrazione videoludica.

Il resto del sondaggio mostra però un panorama variegato. Al secondo posto troviamo con il 21% i capitoli originali della serie, ossia Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake (con qualcuno che ha menzionato persino l’atipico Snake’s Revenge). Nonostante siano meno celebri del successore su PS1, questi titoli rappresentano le radici della saga e la loro riscoperta in chiave moderna non sarebbe affatto priva di fascino.

Più indietro, invece, i fan hanno premiato con solo il 7% Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, titolo amatissimo ma forse ancora troppo recente per essere rivisitato da zero, e un altro 7% è andato ai capitoli portatili, tra cui Portable Ops e Peace Walker, due episodi che hanno contribuito a espandere la mitologia di Big Boss.

Il messaggio della community, insomma, è chiarissimo: il sogno resta quello di tornare a Shadow Moses con la potenza delle console e dei PC attuali. Dopo l’arrivo di Metal Gear Solid Delta, remake del terzo capitolo che ho recensito qui, i fan hanno dimostrato di non voler smettere di chiedere a gran voce una rinascita dei capitoli più amati.

Konami ascolterà davvero queste richieste? La speranza è che questo sia solo l’inizio di un ritorno in grande stile per una delle saghe più importanti della storia videoludica.