Hollow Knight: Silksong sta per ricevere il suo primo grande aggiornamento post-lancio, già disponibile in versione beta su Steam e GOG. Team Cherry punta a un rilascio completo della patch entro la prossima settimana, salvo imprevisti, permettendo ai giocatori di testare in anteprima correzioni e aggiustamenti al gameplay.

Il cambiamento più discusso riguarda l’abbassamento della difficoltà di alcuni boss delle prime fasi. Gli scontri contro Moorwing e Sister Splinter sono stati resi meno impegnativi, una scelta che divide la community: c’è chi apprezza l’apertura a un pubblico più ampio e chi teme uno snaturamento dell’anima hardcore della serie.

Le modifiche al bilanciamento toccano anche altri aspetti, i Sandcarvers infliggeranno meno danni, mentre le ricompense di ogni tipologia sono state aumentate. Ridotti inoltre i prezzi delle bellway e delle bell bench, così da alleggerire la pressione economica a metà avventura.

Sul fronte tecnico, la patch corregge numerosi bug. Tra i più significativi, la risoluzione del problema che lasciava Hornet senza mantello dopo la sequenza di fuga da Slab, oltre ai fix per le quest “Infestation Operation” e “Beast in the Bells” che spesso risultavano impossibili da completare. Importante anche la correzione del comportamento errato del craft bind durante le sequenze di memoria e del soft-lock con Lace tool deflect nei Deep Docks.

Tutte le correzioni si applicano retroattivamente ai salvataggi, permettendo a chi era bloccato di proseguire semplicemente passando alla nuova versione. Per testare l’aggiornamento è però necessario disattivare eventuali mod installate, comprese quelle multiplayer sviluppate dalla community.

Team Cherry ha inoltre confermato che ulteriori fix arriveranno con una seconda patch già in lavorazione. Tra gli altri interventi, risolti i problemi dei Silk Snippers che restavano bloccati nella Chapel of the Reaper e l’eliminazione dell’input “float override” che causava glitch dopo l’ottenimento del Faydown Cloak.

Questo aggiornamento segna l’inizio del percorso di supporto post-lancio per Silksong, con lo studio australiano determinato a perfezionare un titolo che i fan hanno atteso per anni e che ora continua a crescere grazie al dialogo costante con la community.