SEGA e Atlus hanno ufficializzato la propria lineup per il Tokyo Game Show 2025, che si terrà dal 25 al 28 settembre al Makuhari Messe di Chiba, in Giappone. L’evento segnerà il ritorno in grande stile dei due publisher, con una selezione di titoli che spazia dalle simulazioni sportive ai grandi JRPG, senza dimenticare alcune novità tutte da scoprire.

Tra i giochi confermati troviamo Football Manager 26, destinato a PC con modalità ancora da chiarire, e Persona 3 Reload nella versione per Nintendo Switch 2, che sarà giocabile per la prima volta alla fiera. Arriverà anche Persona 5: The Phantom X, disponibile su PC e dispositivi mobile, che sarà presente in forma di novità, così come SEGA Football Club Champions 2025, titolo calcistico in arrivo su PS5, PS4, PC e piattaforme mobile.

Non poteva mancare Sonic Racing: CrossWorlds, il nuovo episodio della celebre serie di corse, che sarà giocabile su console e PC, affiancato da Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, la nuova versione dello storico picchiaduro che sarà disponibile su PS5, Xbox Series, Switch 2 e PC.

La lista include anche quattro titoli ancora non annunciati, che SEGA e Atlus sveleranno nelle prossime settimane, mentre dal lato delle terze parti ci saranno diversi ospiti di rilievo. Borderlands 4 sarà giocabile negli stand 2K, mentre Electronic Arts porterà in prova EA Sports FC 26, disponibile su tutte le principali piattaforme.

Giants Software mostrerà Project Motor Racing per PS5, Xbox Series e PC, e GSC Game World offrirà uno spazio fotografico dedicato a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, in versione PS5. Grande curiosità anche per Nippon Ichi Software, che ha promesso l’annuncio di un titolo misterioso legato al proprio catalogo.

Durante la fiera si terrà anche un evento sul palco dal titolo “Fun Time SHOW”, con dimostrazioni di gameplay dal vivo e performance esclusive realizzate in collaborazione con alcuni influencer. L’intero programma sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube, con un calendario dettagliato che verrà comunicato nei prossimi giorni.

Il Tokyo Game Show 2025 si preannuncia quindi come un appuntamento fondamentale non solo per SEGA e ATLUS, ma per tutti gli appassionati in attesa di scoprire le novità della prossima stagione videoludica.