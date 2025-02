Oggi è il giorno giusto per acquistare PS5 Pro Digital, in OFFERTA su eBay a soli 682€!

Scoprite l'offerta entusiasmante su eBay su PS5 Pro Digital, la console che ridefinisce l’esperienza di gaming col suo SSD da 2 TB, risoluzione 4K, e supporto per giochi in 8K. Nativa con una risoluzione 1440p e capacità di superare i confini grafici fino al 120 fps, questa console porta il gaming a un nuovo livello di immersività e prestazioni. Il suo controller wireless DualSense amplifica l'esperienza con feedback aptico e grilletti adattivi. Disponibile ora a 718€, vi consente di utilizzare un coupon extra di 35,90€ applicabile tramite il codice sconto TECHWEEK25 che fa scendere il prezzo a soli 682€!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 35.9€ durante il checkout

PS5 Pro Digital, chi dovrebbe acquistarlo?

Con prestazioni ottimizzate per i giochi in 4K e supporto per contenuti in 8K, PS5 monta un'unità SSD da 2 TB che garantisce tempi di caricamento minimi, permettendo di immergersi nell'azione di gioco senza attese. Inoltre, il controller wireless DualSense offre un feedback tattile avanzato, migliorando ulteriormente l'esperienza di gioco. Chi ha un vasto repertorio di titoli PS4 beneficerà anche della retrocompatibilità, con la possibilità di migliorare ulteriormente il gameplay grazie al potenziamento dei giochi PS5.

Grazie alla sua capacità di eseguire giochi in risoluzione 4K nativa con opzioni di ray tracing avanzato, offre un livello di dettaglio e realismo senza precedenti. La console è anche una scelta ideale per chi preferisce i formati digitali, eliminando la necessità di dischi fisici e consentendo acquisti diretti dal PlayStation Store. Coloro che desiderano comunque la flessibilità di utilizzare Blu-ray Disc o guardare contenuti in 4K Ultra HD possono ampliare le funzionalità della console con l'aggiunta di un'unità disco venduta separatamente.

PS5 Pro Digital è la scelta ideale per gli appassionati di gaming che cercano il massimo delle prestazioni senza compromessi. Con una vasta gamma di caratteristiche all'avanguardia e un'architettura progettata per esaltare ogni aspetto dell'esperienza di gioco, questa console definisce il futuro del divertimento interattivo.

Vedi offerta su eBay