Da ieri 26 settembre è disponibile in esclusiva su Disney+ la nuova serie d'animazione Cat's Eye – Occhi di Gatto, una rivisitazione moderna del celebre manga di Tsukasa Hojo. La serie originale, nata nel 1981, ha conquistato generazioni di lettori in tutto il mondo e oggi torna con una produzione completamente rinnovata, pronta a emozionare sia i fan storici che i nuovi spettatori.

Perché vedere Cat’s Eye – Occhi di Gatto?

La nuova versione di Cat’s Eye – Occhi di Gatto si sviluppa in dodici episodi, seguendo le avventure delle sorelle Kisugi: Hitomi, Rui e Ai, tre donne dalla doppia vita affascinante. Di giorno gestiscono il noto Cat’s Eye Café, un luogo accogliente e raffinato, ma di notte si trasformano in ladre d’arte leggendarie, impegnate in furti ad alto rischio.

La trama mantiene intatto il fascino originale: tra rapine spettacolari e colpi di scena, si sviluppa anche il complicato legame tra Hitomi e Toshio, il detective che ha giurato di catturare le famigerate ladre senza sospettare della loro identità segreta. Azione, tensione e romance si intrecciano magistralmente, rendendo la nuova serie una produzione imperdibile per gli appassionati di anime.

