Avatar di Ospite Hack Sword #554 0
0
finalmente master collection vol.2 ma non capisco se questi metal gear solid uniti sono aggiunti e fanno parte del metal gear solid 5 o sono separati dal metal gear solid 5. ?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di StrongerMike 0
0
finalmente master collection vol.2 ma non capisco se questi metal gear solid uniti sono aggiunti e fanno parte del metal gear solid 5 o sono separati dal metal gear solid 5. ?
Metal Gear Solid 5 è il capitolo di tutta la saga
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Tyrael87 9
0
finalmente master collection vol.2 ma non capisco se questi metal gear solid uniti sono aggiunti e fanno parte del metal gear solid 5 o sono separati dal metal gear solid 5. ?
Ovvio che sono separati, si parla dei capitoli precedenti mancanti.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.