Konami ha finalmente tolto ogni dubbio: durante il Tokyo Game Show 2025, la compagnia giapponese ha ufficializzato lo sviluppo di Metal Gear Solid – Master Collection Vol.2, la seconda raccolta dedicata alla saga creata da Hideo Kojima.

Dopo l’uscita del primo volume, che includeva i capitoli iniziali della serie in versione rimasterizzata, i fan attendevano con impazienza la conferma di un seguito, e ora la notizia è arrivata direttamente da uno dei volti storici della produzione.

Ad annunciarlo è stato Noriaki Okamura, producer della serie, durante un nuovo episodio della Metal Gear Solid Production Hotline. Okamura ha spiegato che il progetto è effettivamente in corso e che il team di sviluppo sta lavorando parallelamente anche su Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, già disponibile sul mercato.

L’esistenza di un “Volume 2”, del resto, era stata ampiamente prevista dai fan, vista la numerazione della prima raccolta, ma la conferma ufficiale era attesa da tempo. Al momento, però, restano avvolti nel mistero i titoli che comporranno la nuova collezione.

Okamura non ha fornito dettagli precisi, limitandosi a chiedere ancora “un po’ di pazienza”, sottolineando che il progetto sta procedendo in maniera regolare e che l’intento di Konami è offrire qualcosa di divertente e rispettoso dell’eredità della saga.

Le speculazioni sono già partite, e il candidato principale sembra inevitabilmente Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, uscito originariamente su PlayStation 3 e mai riproposto su altre piattaforme. A questo si potrebbero aggiungere altri tasselli mancanti come Metal Gear Solid: Peace Walker, nato su PSP e già rimasterizzato da Bluepoint nel 2011, oppure spin-off come Metal Gear Acid, Metal Gear Acid 2 e Portable Ops Plus.

Per i fan della serie, l’arrivo di Master Collection Vol.2 rappresenta un’occasione cruciale: colmare finalmente i vuoti rimasti e permettere a una nuova generazione di giocatori di rivivere in maniera completa una delle saghe più importanti della storia dei videogiochi.