Il quarantesimo compleanno di Super Mario Bros. non si celebra soltanto attraverso nuovi giochi e annunci, ma trova una delle sue espressioni più tangibili nel Nintendo Museum di Kyoto, dove i visitatori potranno vivere un'esperienza commemorativa unica per i prossimi dodici mesi. La struttura museale giapponese, aperta al pubblico da poco più di un anno, si prepara a trasformarsi in un santuario dedicato all'idraulico più famoso del mondo videoludico. Si tratta di un'iniziativa che dimostra come Nintendo continui a valorizzare la propria storia attraverso esperienze fisiche e memorabili, andando oltre la dimensione puramente digitale dei suoi prodotti.
Fino a settembre 2026, tutti coloro che visiteranno il museo potranno ottenere un biglietto speciale con il design commemorativo del quarantesimo anniversario di Super Mario Bros., sostituendo temporaneamente la consueta grafica personalizzabile con avatar Mii. L'iniziativa, che Nintendo definisce disponibile per "circa un anno", rappresenta un piccolo ma significativo cimelio per i fan che decideranno di intraprendere il pellegrinaggio verso la sede museale nipponica. La casa di Kyoto ha specificato che questa versione speciale del biglietto sarà attiva automaticamente per tutti i visitatori durante il periodo indicato.
Chi avesse già personalizzato il proprio biglietto con il design Mii potrà facilmente effettuare il cambio attraverso il sito ufficiale del museo prima della visita. Nintendo ha inoltre precisato che comunicherà successivamente la data esatta di conclusione di questa promozione speciale, mantenendo una certa flessibilità nella gestione dell'iniziativa.
L'esperienza commemorativa si arricchirà ulteriormente a partire da dicembre 2025, quando il Nintendo Museum si illuminerà con un sistema di illuminazione speciale progettato appositamente per celebrare l'anniversario. Dal 3 dicembre 2025 al 27 aprile 2026, l'intera struttura sarà avvolta da giochi di luce attivi quotidianamente dalle 16:00 fino all'orario di chiusura, creando un'atmosfera suggestiva per tutti i visitatori in possesso di biglietto valido.
Particolarmente interessante sarà l'installazione presso il Warp Pipe photo spot, dove verrà collocato un allestimento dedicato con il logo ufficiale del quarantesimo anniversario di Super Mario Bros. Questa postazione fotografica speciale sarà accessibile durante tutto l'arco della giornata, permettendo ai visitatori di immortalare la propria presenza nel museo con un ricordo che unisce il passato glorioso del franchise alla sua continua evoluzione.
Le iniziative museali rappresentano soltanto una frazione delle celebrazioni che Nintendo ha orchestrato per questo importante traguardo. Durante il recente Nintendo Direct, la compagnia ha svelato una serie di progetti che spaziano da nuovi titoli videoludici al ritorno di classici rivisitati, fino ad arrivare all'annuncio del prossimo film dedicato all'universo di Mario. Questa strategia multimediale dimostra come il personaggio creato da Shigeru Miyamoto continui a essere un pilastro fondamentale non solo per l'industria videoludica, ma per l'intero panorama dell'intrattenimento contemporaneo.