Aggiornamento: per l'Italia ROG Xbox Ally con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione costa 599 euro, mentre ROG Xbox Ally X con 24 GB di RAM e 1 TB di spazio costa 899 euro.

Notizia originale:

Microsoft e Asus hanno finalmente tolto i veli al prezzo della loro console portatile brandizzata Xbox, la ROG Xbox Ally. E qui parte subito la discussione: se il modello base partirà da 599,99 dollari, la versione premium, ribattezzata Xbox Ally X, costerà la bellezza di 999,99 dollari. Sì, mille dollari per un handheld.

Un prezzo che ha lasciato più di qualcuno a bocca aperta, soprattutto considerando che i leak pre-lancio parlavano di cifre leggermente inferiori (549,99 e 899,99 dollari). La sorpresa, insomma, non è stata tanto nelle specifiche quanto nell’aumento delle cifre. E se il modello standard già supera di slancio il Steam Deck OLED di fascia media, la Ally X si piazza in un territorio che rischia di diventare quasi di nicchia.

Perché sì, la Ally X offre numeri impressionanti: 1 TB di storage, 24 GB di RAM e un processore AMD Ryzen Z2 Extreme. Una macchina potente, senza dubbio. Ma resta la domanda: quanti sono davvero disposti a sborsare mille dollari per un dispositivo portatile, quando la concorrenza — dalla Lenovo Legion Go S allo stesso ROG Ally X “non Xbox” — rimane sotto la soglia degli 850?

A complicare le cose c’è poi il paragone con Nintendo Switch 2. Al lancio, i suoi 449 dollari sembravano un’esagerazione. Oggi, a confronto con la Ally, appaiono quasi un affare. E non solo: la console Nintendo include dock, controller staccabili e un’ecosistema pensato per l’accessibilità, mentre l’Ally punta a convincere chi vuole la potenza di un PC racchiusa in un form factor portatile.

La promessa è chiara: un’esperienza Xbox completa e portatile, con Game Pass integrato e accesso alle librerie Steam e Battle.net. Ma resta la sensazione che Microsoft e Asus abbiano alzato troppo l’asticella del prezzo. Il 16 ottobre, quando uscirà ufficialmente, scopriremo se si tratterà di una rivoluzione… o di un lusso per pochi.