Se la possono ampiamente tenere
Quando avra' prezzi piu simili al deck forse avra' successo..
Una domanda perchè ancora non ho avuto una risposta chiara...ok libreria XBOX abbonamenti ed altre cose che a me non importano nulla, ma, ci posso scaricare i titoli che ho acquistato per One, Series X e giocarli? Non è una porcheria in questo senso, stile Playstation Portal, giusto?
Dico, anche perchè c'è pure una piccola differenza come tipologia e prezzo soprattutto
Se i giochi che hai acquistato su Xbox hanno la funzione "Play Anywhere", sì. Altrimenti no, non puoi giocare su Xbox ROG ALLY, perché di fatto è un PC e non una console.
Ah ok, quindi dipende dai giochi stessi, che ovviamente è come se li scaricassi su di un PC.
Pensavo che essendo un PC handheld ma XBOX, potesse essere proprio come una XBOX

Grazie. Comunque si, a questi prezzi anche no
Forse li puoi giocare in streaming col Pass Ultimate.....
No perchè da sempre contrario ad abbonamenti, pass e schifezze varie, per me queste cose rovinano il mercato, il modo di come viene percepito il valore dei giochi, e comunque preferisco pochi ma buoni e miei, non a noleggio
Considerando i prezzi delle versioni attuali, sono ottimi! Sul sito ufficiale la X è preordinabile a 899€, molti si aspettavano un prezzo superiore ai 1000€, fortunatamente non è questo il caso.
Ma io intendevo "giocare i TUOI in streaming".
