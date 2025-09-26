ASUS ROG Xbox Ally è disponibile in preorder su Amazon a 599€. Questa console gaming portatile vi stupirà con il suo display touchscreen da 7" a 120Hz e il potente processore AMD Ryzen Z2 con 16GB di RAM. Grazie a Windows 11 Home, avrete accesso a tutte le piattaforme gaming e potrete utilizzarla come un vero PC portatile. L'uscita ufficiale è prevista per il 16 ottobre.

ASUS ROG Xbox Ally, chi dovrebbe acquistarla?

ASUS ROG Xbox Ally è la scelta ideale per i gamer che non vogliono rinunciare alle proprie sessioni di gioco anche quando sono in movimento. Questa console portatile si rivolge principalmente agli appassionati di gaming che possiedono già una vasta libreria di giochi su diverse piattaforme digitali e desiderano accedervi ovunque si trovino. Grazie al sistema operativo Windows 11 Home, vi permette di utilizzare Steam, Epic Games Store e tutti i vostri servizi gaming preferiti, trasformandosi all'occorrenza in un vero PC portatile per produttività e intrattenimento.

Attualmente in preorder a 599€ con uscita prevista per il 16 ottobre, l'ASUS ROG Xbox Ally rappresenta un'opportunità unica per i gamer che cercano versatilità e prestazioni elevate. Offre specifiche tecniche di alto livello e la libertà di giocare ovunque con accesso completo alle vostre librerie digitali. Vi consigliamo questo acquisto perché unisce l'esperienza console alla flessibilità di un PC gaming portatile, rendendovi indipendenti da postazioni fisse senza compromessi sulle prestazioni.

ASUS ROG Xbox Ally X, chi dovrebbe acquistarla?

ASUS ROG Ally X è invece in preoder con un prezzo di 899€ con l'uscita prevista per il 16 ottobre: si propone come un prodotto rivoluzionario, capace di unire l’esperienza di gioco di una macchina da gaming desktop a un design compatto e leggero, ideale per il gaming in mobilità.

La ROG Ally X è equipaggiata con un processore AMD Ryzen Z2 Extreme, affiancato da 24GB di RAM e un SSD PCIe da 1TB, garantendo prestazioni elevate per qualsiasi titolo, dai giochi AAA più esigenti agli eSports più competitivi. Il cuore della console è completato da un display touchscreen da 7 pollici a 120Hz, che offre fluidità, reattività e una qualità visiva sorprendente, rendendo ogni sessione di gioco immersiva e coinvolgente.

Il sistema Impulse Trigger assicura un feedback tattile realistico durante il gameplay, mentre il design ergonomico della console è stato pensato per migliorare la dissipazione del calore, garantendo comfort anche durante le sessioni più intense. Il preorder è già aperto a 899€, con disponibilità a partire dal 16 ottobre, segnando l’arrivo di una delle novità più attese nel mondo del gaming portatile.

