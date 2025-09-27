Magic: The Gathering e PlayStation uniscono le forze in una collaborazione senza precedenti. Wizards of the Coast e Sony Interactive Entertainment hanno infatti presentato in anteprima i dettagli della nuova collezione Secret Lair x PlayStation Superdrop, che porterà alcune delle saghe più amate dell’universo PlayStation all’interno del celebre gioco di carte collezionabili.

L’uscita è fissata per il 27 ottobre 2025, con disponibilità sia in versione foil che non-foil sul sito ufficiale Secret Lair. La collaborazione include sette pacchetti tematici, ciascuno dedicato a un franchise iconico.

Da The Last of Us a God of War, passando per Horizon Forbidden West, Uncharted e Ghost of Tsushima, ogni set propone carte uniche che trasformano personaggi, luoghi e oggetti simbolo in veri e propri strumenti di gioco.

Wizards ha lavorato fianco a fianco con gli studi first-party di Sony, tra cui Naughty Dog, Santa Monica Studio, Guerrilla e Sucker Punch, per assicurarsi che le illustrazioni e le meccaniche rispettassero l’identità di ciascun titolo. Le prime anteprime mostrano già alcune carte di grande impatto.

Dal lato di Naughty Dog, troviamo Joel ed Ellie reinterpretati come creature leggendarie con abilità cooperative, oltre a versioni di Abby e di una Ellie più oscura, tratte da The Last of Us Part II. La serie Uncharted è rappresentata da un irriverente Nathan Drake, che con le sue meccaniche ricorda le esplorazioni e i colpi di fortuna che hanno reso celebre il personaggio.

Non mancano i contributi di God of War, con due pacchetti distinti che ripercorrono il percorso di Kratos dalla furia della saga greca fino al legame con il figlio Atreus nell’era norrena. In Horizon Forbidden West troviamo Aloy al centro della scena, con un set costruito attorno alle sue capacità strategiche e al legame con le macchine.

Infine, Jin Sakai porta su carta il dualismo tra il samurai onorevole e il temuto Spettro di Ghost of Tsushima.

Ogni carta non è solo un omaggio visivo, ma introduce anche nuove meccaniche di gioco pensate per riflettere lo spirito delle saghe PlayStation. Gli sviluppatori hanno dichiarato che l’obiettivo è stato creare un prodotto capace di entusiasmare sia i fan di Magic che i giocatori PlayStation, con un lavoro ricco di citazioni, easter egg e riferimenti alle avventure più amate.

Con questa collaborazione, Magic: The Gathering conferma ancora una volta la sua capacità di reinventarsi e di contaminarsi con universi narrativi diversi, mentre PlayStation rafforza la propria strategia di espansione oltre il mondo delle console, portando i suoi eroi anche sul tavolo da gioco.