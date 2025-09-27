Il leggendario creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding, Hideo Kojima, ha unito le forze con il maestro dell'horror moderno, Jordan Peele, per un nuovo, misterioso progetto in esclusiva per Xbox: OD.

Annunciato durante i The Game Awards, il gioco promette di essere un'esperienza terrificante e innovativa, che mira a ridefinire i confini tra cinema e videogioco. In questo articolo vi raccontiamo tutto quello che sappiamo finora sul gioco, aggiornandolo man mano che verranno rilasciate nuove informazioni.

Che cos'è OD?

Presentato con un trailer tanto affascinante quanto inquietante, OD è il nuovo videogioco horror sviluppato da Kojima Productions in collaborazione con Xbox Game Studios. Hideo Kojima ha descritto il progetto non semplicemente come un gioco, ma come "una nuova forma di media", un'esperienza immersiva e unica che sfrutterà la tecnologia cloud di Xbox per creare qualcosa di mai visto prima. Il titolo, OD, sembra essere l'abbreviazione di "Overdose", un riferimento al concetto che il gioco esplorerà: il "sovradosaggio di paura" e il testare la soglia del terrore di ogni giocatore.

La notizia che ha scosso il mondo dei videogiochi è stata la rivelazione della collaborazione tra Hideo Kojima e Jordan Peele, il regista di film acclamati come "Scappa - Get Out" e "Noi". Peele non sarà un semplice consulente, ma parteciperà attivamente alla scrittura del gioco insieme a Kojima, contribuendo a creare un'esperienza horror profonda e stratificata. Durante la presentazione, Kojima ha dichiarato che Peele porterà un "diverso tipo di paura" al progetto, suggerendo che OD potrebbe esplorare tematiche psicologiche e sociali complesse, tipiche del cinema di Peele. Questa unione di due menti creative così visionarie promette di dare vita a un'opera unica nel suo genere.

Il trailer "KNOCK"

Il primo trailer di OD, intitolato "KNOCK", è un perfetto esempio dello stile di Hideo Kojima: criptico, suggestivo e ricco di dettagli da analizzare. Il video mostra i volti fotorealistici degli attori Sophia Lillis, Hunter Schafer e Udo Kier, che recitano un inquietante pangramma (una frase che contiene tutte le lettere dell'alfabeto): "The hungry purple dinosaur ate the kind, zingy fox, the jabbering crab, and the mad whale and started vending and quacking".

L'atmosfera del trailer ricorda molto da vicino quella di P.T., l'iconica demo giocabile del cancellato Silent Hills, con la sua enfasi sul terrore psicologico, i primi piani angoscianti e i suoni disturbanti. Il livello di dettaglio grafico, ottenuto grazie all'utilizzo dell'Unreal Engine 5 e della tecnologia MetaHuman, è impressionante e contribuisce a creare un'esperienza visiva realistica e immersiva.

Un cast stellare

Come da tradizione per i giochi di Hideo Kojima, anche OD vanta un cast di attori di primo livello. I primi nomi confermati sono:

Sophia Lillis , conosciuta per il suo ruolo di Beverly Marsh nei film di "IT" e per la serie Netflix "I Am Not Okay With This".

, conosciuta per il suo ruolo di Beverly Marsh nei film di "IT" e per la serie Netflix "I Am Not Okay With This". Hunter Schafer, attrice e modella transgender, celebre per il suo ruolo di Jules Vaughn nella serie "Euphoria" e per la sua partecipazione in "Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente".

attrice e modella transgender, celebre per il suo ruolo di Jules Vaughn nella serie "Euphoria" e per la sua partecipazione in "Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente". Udo Kier, attore tedesco di grande esperienza, noto per le sue interpretazioni in film d'autore e di genere.

Gameplay

Al momento non sono stati mostrati filmati di gameplay, ma Kojima ha rivelato che OD sarà un'esperienza "cloud-native", sviluppata per sfruttare al massimo le potenzialità della tecnologia cloud di Xbox. Questo potrebbe tradursi in un mondo di gioco in continua evoluzione, in esperienze multiplayer innovative o in una narrazione che si adatta in tempo reale alle scelte del giocatore. L'obiettivo è quello di creare un'esperienza horror che sia allo stesso tempo un gioco, un film e qualcosa di completamente nuovo.

Quando esce e su che piattaforme

Trattandosi di un progetto ambizioso e ancora nelle prime fasi di sviluppo, non è stata ancora annunciata una data di uscita per OD. È probabile che dovremo attendere ancora qualche anno prima di poter mettere le mani sul nuovo incubo di Kojima. Per quanto riguarda le piattaforme, la collaborazione con Xbox Game Studios rende quasi certa l'esclusività del gioco per Xbox Series X|S e PC.

In conclusione, OD si preannuncia come uno dei progetti più intriganti e ambiziosi del panorama videoludico. Con un team creativo d'eccezione, un cast stellare e una tecnologia all'avanguardia, il nuovo gioco di Hideo Kojima ha tutte le carte in regola per diventare una nuova pietra miliare del genere horror. Non ci resta che attendere, con un misto di trepidazione e terrore, di scoprire quali orrori ci riserverà questa "overdose di paura".