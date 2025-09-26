Le sfide tecniche continuano a caratterizzare il percorso di Borderlands 4 (qui trovate la nostra recensione), anche se gli sviluppatori di Gearbox Software mantengono un impegno costante nel migliorare l'esperienza di gioco attraverso aggiornamenti regolari.

L'ultima patch rilasciata dimostra come il team stia cercando di bilanciare le esigenze diverse delle varie piattaforme, pur incontrando alcuni ostacoli inattesi lungo il percorso.

Il recente aggiornamento ha finalmente introdotto una regolazione del campo visivo per le versioni console, una funzionalità richiesta insistentemente dalla comunità di giocatori. Questa aggiunta rappresenta un passo significativo verso una maggiore personalizzazione dell'esperienza di gioco su piattaforme che tradizionalmente offrono meno opzioni di configurazione rispetto al PC.

Paradossalmente, mentre i giocatori console celebrano questi miglioramenti, alcuni utenti PC hanno iniziato a sperimentare nuovi problemi di stabilità del sistema.

Il team di supporto ufficiale ha spiegato attraverso l'account X di Borderlands che i problemi di stuttering dovrebbero risolversi automaticamente durante i primi quindici minuti di gioco, grazie alla compilazione in background degli shader.

Le note complete del patch rivelano interventi su problematiche davvero particolari che dimostrano la complessità del codice di gioco.

Tra le correzioni più curiose figurano la risoluzione di schermate di caricamento infinite, il problema di achievement che si sbloccavano prematuramente e la misteriosa apparizione di oggetti DLC non posseduti nei forzieri e nei menu di gioco.

Gli sviluppatori hanno assicurato che continueranno a lavorare sul miglioramento della stabilità generale nel tempo, suggerendo che questo aggiornamento rappresenta solo un passo in un percorso più lungo di ottimizzazione.

Il percorso di Borderlands 4 è stato segnato fin dall'inizio da specifiche tecniche elevate e problemi di performance che hanno diviso la comunità.

Il CEO di Gearbox aveva difeso pubblicamente l'ottimizzazione del gioco, arrivando a suggerire il rimborso per i giocatori insoddisfatti, una dichiarazione che aveva acceso ulteriori dibattiti.

Nonostante le turbolenze iniziali, il gioco continua a raccogliere consensi tra chi riesce a superare le barriere tecniche, dimostrando che sotto la superficie problematica si nasconde un'esperienza di gioco comunque solida.