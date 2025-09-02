Se state cercando la migliore occasione per entrare nella nuova generazione del gaming targato Nintendo, questa offerta potrebbe essere ciò che fa per voi. Il bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World è disponibile a soli 450,89€, grazie al coupon ITCD55 da inserire in fase di checkout, che garantisce uno sconto immediato di 55€ rispetto al prezzo già ridotto di 505,89€. Un’opportunità davvero imperdibile per chi desidera vivere da subito l’esperienza della nuova console e del titolo più atteso della serie.

NB: ricordatevi di usare il coupon ITCD55 per ottenere uno sconto aggiuntivo di 55€ durante il checkout.

Bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World, chi dovrebbe acquistarlo?

Nintendo Switch 2 si presenta come un’evoluzione sostanziale della console ibrida che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. Tra le novità spiccano la chat vocale integrata, i nuovi Joy-Con magnetici che possono trasformarsi in mouse, una potenza grafica nettamente superiore e uno schermo LCD da 7,9 pollici. Collegata alla TV, la console supporta una risoluzione fino al 4K e un frame rate massimo di 120 fps, con titoli e televisori compatibili. L’esperienza è arricchita da un audio spaziale 3D, una memoria interna di 256 GB espandibile e un design più pratico con due porte USB-C e uno stand regolabile.

Il bundle include anche Mario Kart World, il nuovo capitolo della saga che porta le corse su scala globale. Ogni luogo diventa una pista, dalle metropoli alle pianure, passando per ambienti estremi come vulcani e fiumi. Le gare arrivano fino a 24 giocatori online, con la nuova modalità Sopravvivenza, in cui le sfide diventano sempre più avvincenti grazie a eliminazioni progressive. Per chi preferisce il divertimento in locale, è possibile correre fino a 4 giocatori sulla stessa console, sfruttando anche la nuova funzione GameChat per comunicare in tempo reale con gli amici.

Considerando il prezzo, le novità hardware e l’esclusività del titolo incluso, questa offerta rappresenta una delle occasioni più interessanti per chi desidera aggiornare la propria esperienza videoludica. Nintendo Switch 2 si conferma come un passo avanti significativo per la casa di Kyoto, e abbinata a Mario Kart World diventa un bundle irresistibile per tutti gli appassionati.

Vedi offerta su AliExpress