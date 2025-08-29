Se siete alla ricerca di un mouse gaming wireless che unisca prestazioni professionali e convenienza, questa offerta su Amazon merita tutta la vostra attenzione. Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE è disponibile al prezzo scontato di soli 89,99€, con un ribasso del 33% rispetto al prezzo più basso recente di 134,99€. Un’occasione imperdibile per chi desidera aggiornare la propria postazione con un dispositivo che rappresenta uno standard nel mondo degli eSport.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE non è un semplice mouse da gaming, ma un vero e proprio strumento di precisione progettato in collaborazione con i migliori giocatori professionisti. Con un peso ridottissimo di appena 60 grammi, garantisce movimenti rapidi e fluidi senza sacrificare stabilità o controllo. Al cuore del dispositivo troviamo il sensore HERO 2, capace di raggiungere una sensibilità massima di ben 44.000 DPI e un tracciamento superiore a 888 IPS, senza smoothing, accelerazione o filtraggio. Questo significa avere sempre una risposta fedele e immediata, anche nelle situazioni di gioco più frenetiche.

Altro punto di forza sono gli switch ibridi LIGHTFORCE ottico-meccanici, che combinano la precisione dell’attuazione ottica con la sensazione tattile del click meccanico. Il risultato è un feedback nitido, reattivo e affidabile, perfetto per chi gioca a livelli competitivi. A completare il pacchetto troviamo la tecnologia wireless LIGHTSPEED, che assicura una connessione stabile e veloce, con possibilità di aumentare la frequenza di aggiornamento da 1 kHz fino a 8 kHz con il ricevitore opzionale PRO LIGHTSPEED.

Non mancano caratteristiche che ne migliorano ulteriormente l’usabilità, come la ricarica tramite USB-C, un’autonomia che arriva fino a 88 ore e i piedini in PTFE senza additivi, pensati per uno scorrimento fluido su qualsiasi superficie. Tutti elementi che rendono questo modello uno dei migliori mouse da gaming oggi disponibili sul mercato.

Considerando le specifiche tecniche e la reputazione del brand, l’attuale prezzo di 89,99€ rappresenta un investimento eccezionale per chi vuole portare la propria esperienza di gioco a un livello superiore. In un settore dove ogni dettaglio può fare la differenza, Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE si conferma come una delle scelte più solide e vantaggiose. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon