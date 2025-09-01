Coyote è un gioco veloce e semplice che può essere giocato da chiunque. Coinvolge facilmente e, dopo un avvio calmo e controllato, degenera facilmente in un caos allegro e molto molto divertente.

Coyote è un gioco tanto semplice, quanto stimolante e divertente: i giocatori devono sfidarsi a eseguire una sequenza di azioni e parole rappresentate da carte visibili sul tavolo, il tutto al ritmo di We Will Rock You dei Queen! Mano a mano che la partita procede, si aggiungono sempre più azioni e, soprattutto, si aggiungono delle difficoltà che rendono il proprio compito sempre più difficile. Tre errori implicano l’eliminazione dal gioco; ovviamente vince l’ultimo partecipante in gara.

Ritmo

Il gioco è scandito dal ritmo della canzone We Will Rock You; questo elemento, oltre a essere simpatico e a far sorridere i fan della band inglese, implica un tempo ben specifico per coordinarsi con gli altri e svolgere la propria azione e dire la propria battuta. Il ritmo non sembra molto forsennato, ma rende facilmente individuabile un tentennamento e quindi alla segnalazione dell’errore.

Difficoltà

Le difficoltà sono carte speciali che invece di aggiungere un’azione alla sequenza in gioco, modificano le regole, creando situazioni complesse per i giocatori. Esistono due tipi di carte di questo genere: gli attacchi e le carte Coyote. I primi (ad esempio "parlare come se non si avessero i denti") possono essere giocati per avere effetti su un’azione (vale per tutti) o su un giocatore (vale per tutte le sue azioni); le seconde sono invece una modifica generale che ha effetto su tutti i giocatori e, alle volte, su più carte (ad esempio tutte le azioni di un certo tipo devono ora essere eseguiti da tutti, indipendentemente dall’ordine di gioco).

Personalizzazione

Il mazzo di carte presenta nove carte bianche, che possono essere personalizzate con azioni inventate dal giocatori. Questo permette di rendere unica la propria copia del gioco, inserendo magari azioni che hanno un significato specifico per il gruppo di amici con cui si è soliti giocare.

Conclusioni

Coyote è un party game ben riuscito che fonde divertimento, caos e ilarità con un meccanismo che stimola la memoria e la concentrazione. Adatto per gruppi dai tre agli otto giocatori, dà il meglio di sé con almeno quattro o cinque partecipanti. I giochi a eliminazione tendono sempre a essere meno divertenti per chi esce nelle prime fasi di gioco, ma in Coyote questo elemento è mitigato dalla durata (fra i dieci e i venti minuti, a seconda del numero di giocatori) e dal fatto che spesso le partite sono così divertenti che è bello anche solo stare a guardare gli altri che giocano.

Materiali

Coyote si compone di un mazzo di carte e di un regolamento che, come da tradizione di Exploding Kittens, consiste in un grosso foglio ripiegato. Il materiale è tutto di buona qualità; l’attenzione ai dettagli si vede nella scatola sagomata, nell’uso della carta patinata per il manuale, ma soprattutto nel fatto che lo spazio per le carte è adeguato per l’ingombro maggiorato dopo averle imbustate; un dettaglio spesso sottovalutato in fase di progettazione.

Gioco indicato per

Coyote è un gioco adatto a tutti, sia ai giocatori occasionali, che trovano un prodotto semplice, veloce e divertente, sia ai giocatori esperti, che possono usarlo come filler o party game occasionale.

Contenuto

66 carte

1 regolamento

Scheda di gioco

Autore: Tim Ferriss ed Exploding Kittens

Editore: Exploding Kittens

Distributore: Asmodee Italia

Giocatori: 3-8

Età: 10+

Durata: 10 min