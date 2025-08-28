Se sei un appassionato di videogiochi, conosci già l’importanza di avere a disposizione una libreria ampia e aggiornata senza dover spendere una fortuna per ogni titolo. Xbox Game Pass Ultimate è la soluzione ideale per chi vuole vivere un’esperienza di gioco completa, sia su console che su PC, e adesso puoi ottenere 3 mesi di abbonamento direttamente dal Microsoft Store, approfittando della convenienza offerta da Instant Gaming a 34,79€ invece di 54€ con lo sconto del 36%.

Vedi offerta su Instant Gaming

Xbox Game Pass Ultimate 3 Months, perché approfittarne?

Acquistando l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate per 3 mesi, riceverai:

Abbonamento Xbox Live Gold 3 mesi : gioca online con i tuoi amici e partecipa a sfide multiplayer senza limiti.

: gioca online con i tuoi amici e partecipa a sfide multiplayer senza limiti. Xbox Game Pass per console 3 mesi : accesso a oltre 100 giochi di alta qualità per Xbox, dai titoli più recenti ai classici intramontabili.

: accesso a oltre 100 giochi di alta qualità per Xbox, dai titoli più recenti ai classici intramontabili. Xbox Game Pass per PC 3 mesi: la stessa libertà di scelta anche sul tuo computer, con titoli ottimizzati per Windows e aggiornamenti regolari del catalogo.

Xbox Game Pass Ultimate non è solo un abbonamento: è la porta d’accesso a un mondo di divertimento senza confini. Con un prezzo mensile conveniente, avrai accesso a giochi illimitati: multiplayer online e nuovi generi e titoli senza costi aggiuntivi, trovando facilmente il tuo prossimo gioco preferito. Un altro vantaggio significativo è la flessibilità nella gestione degli abbonamenti. L’iscrizione a Xbox Game Pass Ultimate aggiornerà automaticamente eventuali abbonamenti Xbox Live Gold o Xbox Game Pass già attivi (sia per console che per PC) al livello Ultimate, per lo stesso periodo di tempo residuo, fino a un massimo di 36 mesi.

Instant Gaming si conferma il posto ideale per acquistare Xbox Game Pass Ultimate 3 mesi a 34,79€ invece di 54€, con consegna immediata e senza complicazioni. Basta un click per ricevere il codice e iniziare subito a giocare, senza lunghe attese o procedure complicate In sintesi, Xbox Game Pass Ultimate rappresenta l’esperienza definitiva per chi ama il gaming, combinando una libreria in continua espansione, la possibilità di giocare online e la comodità di un abbonamento unico per console e PC.

Vedi offerta su Instant Gaming