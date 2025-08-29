Il Gyarados MEGA è ora disponibile su Amazon al prezzo straordinario di 49,99€ invece di 73,48€, con uno sconto del 32%! Questo incredibile set di costruzioni con 2186 mattoncini vi permetterà di costruire un Gyarados completamente meccanizzato con arti snodati e movimento di nuoto azionabile tramite manovella. Perfetto per costruttori e collezionisti, include anche un espositore con ambiente marino animato. Un'occasione imperdibile per aggiungere questo capolavoro alla vostra collezione!

Gyarados MEGA, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Gyarados MEGA si rivolge principalmente agli appassionati adulti di costruzioni e ai collezionisti Pokémon che cercano un'esperienza di building avanzata e coinvolgente. Con i suoi 2186 mattoncini e il sistema cinetico completamente meccanizzato, questo set soddisfa il bisogno di chi desidera un progetto impegnativo che unisce la passione per i Pokémon alla soddisfazione del costruire con le proprie mani. La compatibilità con altri marchi di mattoncini vi permetterà di espandere ulteriormente le vostre creazioni e collezioni.

Il sistema cinetico permette di attivare movimenti realistici attraverso una manovella manuale: girando la maniglia, Gyarados nuota, apre la bocca e muove testa e collo. Include un espositore con ambiente marino animato e targhette intercambiabili per personalizzare la presentazione. Attenzione: questa offerta termina il 2 settembre, salvo esaurimento dei prodotti disponibili.

Con uno sconto del 32%, questo set rappresenta un'occasione imperdibile per collezionisti e appassionati di Pokémon. La combinazione di dettagli, meccanismi funzionanti e licenza ufficiale lo rende perfetto sia come progetto di costruzione stimolante che come pezzo da esposizione di grande impatto visivo. Vi consigliamo l'acquisto per la qualità costruttiva, l'innovativo sistema cinetico e il prezzo vantaggioso attuale. Oggi è in offerta al prezzo di 49,99€ invece di 73,48€.

Vedi offerta su Amazon