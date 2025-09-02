Il mese di settembre inizia nel migliore dei modi per gli utenti PlayStation Plus, con i consueti 3 nuovi giochi gratis proposti per questo mese: se siete iscritti al servizio in abbonamento, da questo momento potete già iniziare a riscattarli ed effettuare il download.

Ricordiamo come sempre che dovrete avere un account iscritto almeno al piano Essential: ovviamente, l'iniziativa è valida anche per coloro che siano già iscritti ai piani più costosi Extra o Premium.

La tripletta di settembre 2025 si presenta particolarmente variegata: vediamo insieme tutti i giochi gratis proposti per questo mese.

PlayStation Plus: giochi gratis di agosto 2025

Il titolo di punta per questo mese è sicuramente Psychonauts 2, la folle avventura platform firmata Double Fine e Xbox Game Studios, che vi porterà nelle menti di amici e nemici in una produzione molto divertente e in cui potrete intrattenervi con svariati poteri psichici.

Da non perdere anche Stardew Valley, l'amatissima produzione indie dove i giocatori saranno chiamati a gestire una fattoria, sfruttando attrezzi del mestiere e con il poco denaro a vostra disposizione: si tratta ancora oggi di uno dei titoli più giocati su console e PC ed in constante aggiornamento, nonostante sia uscito originariamente nel 2026.

Tutti i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential sono riscattabili a partire da adesso: basterà seguire direttamente i link che abbiamo allegato in elenco, accedere con il vostro account iscritto al servizio in abbonamento e procedere con il riscatto.

Come sempre, segnliamo che tutti i giochi resteranno disponibili per il download anche dopo l'attuale mese in corso, con l'unico requisito di continuare a essere iscritti al servizio in abbonamento.

I vostri nuovi giochi gratis resteranno disponibili per il riscatto fino al 6 ottobre 2025, corrispondente come sempre al primo martedì del mese: il nostro consiglio, come sempre, è di affrettarvi e farli vostri fin da subito.