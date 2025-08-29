Se siete appassionati del mondo di Final Fantasy e non volete lasciarvi sfuggire un’occasione unica, questa offerta su Amazon è fatta apposta per voi. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion è disponibile a soli 14,99€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo mediano di 19,99€. Un prezzo decisamente competitivo per un titolo che rappresenta uno dei capitoli più importanti dell’universo di Final Fantasy VII.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa versione rimasterizzata di Crisis Core: Final Fantasy VII è il titolo ideale per chi desidera rivivere, o scoprire per la prima volta, una delle storie più appassionanti del franchise. Si tratta infatti di un prequel ambientato sette anni prima degli eventi di Final Fantasy VII (1997), con protagonista Zack Fair, un giovane e ambizioso SOLDIER della Shinra. La sua missione, inizialmente volta a rintracciare il misterioso Genesis Rhapsodos, lo porterà a scoprire segreti oscuri sugli esperimenti della compagnia e sulla creazione di mostri spaventosi. Nel corso della sua avventura faranno la loro comparsa anche personaggi iconici come Cloud Strife, Sephiroth e Aerith, rafforzando ulteriormente il legame con la saga principale.

La riedizione in versione Reunion offre una revisione completa della grafica in HD, una colonna sonora rimasterizzata, un’interfaccia migliorata e un sistema di combattimento aggiornato. Questi elementi rendono l’esperienza più fluida e coinvolgente, adattandola agli standard dei moderni action RPG senza tradire lo spirito dell’originale.

Con questa offerta a 14,99€, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion diventa un acquisto imprescindibile per gli appassionati di RPG e per chiunque voglia approfondire le origini di uno degli universi narrativi più amati della storia dei videogiochi. Un titolo capace di unire nostalgia e innovazione, perfetto sia per i fan di lunga data che per i nuovi giocatori. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

Vedi offerta su Amazon