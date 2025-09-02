Su Xbox Store sono disponibili da questo momento le nuove promozioni su alcuni dei migliori giochi digitali per console, così da iniziare nel migliore dei modi il mese di settembre.
Questa settimana il negozio vi propone non solo promozioni dedicate al catalogo di Ubisoft, con alcune delle più grandi saghe del mercato videoludico, ma anche interessanti offerte dedicate ai videogiochi indipendenti action-adventure, il tutto con riduzioni di prezzo che possono arrivare anche fino al 90%.
Non mancheranno come sempre anche giochi già inclusi su Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), come opportunità per farli vostri per sempre a prezzi speciali.
Anche in questa giornata abbiamo voluto provare a selezionare per voi i migliori giochi che potete trovare in offerta su Xbox Store: potete trovarli qui di seguito.
Xbox Store: migliori giochi in offerta
- Amnesia: Collection a 4,49€ - Sconto dell'85%
- Assassin's Creed Shadows a 53,59€ - Sconto del 33%
- Atomfall a 44,99€ - Sconto del 25%
- Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition a 11,99€ - Sconto del 40%
- Brutal Legend a 3,74€ - Sconto del 75%
- Control: Ultimate Edition a 5,99€ - Sconto dell'85%
- High On Life + DLC Bundle a 32,49€ - Sconto del 35%
- Lies of P a 29,99€ - Sconto del 50%
- Lost Records: Bloom & Rage a 27,99€ - Sconto del 30%
- Mortal Shell: Enhanced Edition a 2,99€ - Sconto del 90%
- No Man's Sky a 19,99€ - Sconto del 60%
- Prince of Persia: The Lost Crown Complete a 17,49€ - Sconto del 65%
- Rainbow Six Siege X: Elite Edition a 14,99€ - Sconto del 25%
- Rayman Legends a 5,99€ - Sconto dell'80%
- South Park Bundle a 8,99€ - Sconto dell'85%
- Star Wars Outlaws a 35,99€ - Sconto del 55%
- Tainted Grail: The Fall of Avalon a 35,99€ - Sconto del 20%
- The Crew Motorfest Gold Edition a 29,99€ - Sconto del 70%
- The Lord of the Rings: Return to Moria a 17,99€ - Sconto del 40%
Potete consultare nel dettaglio tutte le offerte attualmente disponibili su Xbox Store direttamente al seguente indirizzo, oppure dirigendovi sulle rispettive pagine ufficiali dalle vostre console.
Le offerte sugli action-adventure indipendenti resteranno disponibili fino all'8 settembre, mentre i giochi Ubisoft rimarranno in offerta fino al 14 settembre: vi consiglio dunque di affrettarvi e consultare accuratamente le liste complete.