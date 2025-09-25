Le cuffie Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED sono ora disponibili su Amazon al minimo storico di 94,99€ invece di 139,99€, con uno sconto del 32%. Queste cuffie gaming professionali vi offrono tecnologia wireless LIGHTSPEED, oltre 20 ore di batteria e driver Pro-G da 50 mm per un audio di precisione. Il microfono Blue VO!CE garantisce comunicazioni cristalline, mentre la compatibilità con PC, PS5, PS4 e Switch le rende perfette per ogni piattaforma di gioco.

Prodotto in caricamento

Cuffie Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED sono ideali per i gamer più esigenti che cercano prestazioni audio professionali. Vi consigliamo questo prodotto se praticate gaming su PC, PS5, PS4 o Nintendo Switch e avete bisogno di comunicazioni cristalline durante le partite online. La tecnologia Blue VO!CE e i driver PRO-G da 50mm vi garantiranno un vantaggio tattico decisivo, permettendovi di percepire ogni dettaglio sonoro dell'ambiente di gioco.

Le cuffie Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED rappresentano una soluzione gaming premium con tecnologia wireless LIGHTSPEED per una connessione stabile fino a 13 metri. Dotate di driver Pro-G da 50mm per un audio cristallino, microfono removibile con filtro Blue VO!CE per comunicazioni professionali e audio surround DTS Headphone:X 2.0. La batteria garantisce oltre 20 ore di autonomia, mentre la costruzione in alluminio e acciaio assicura la massima durata.

Con uno sconto del 32% che abbassa il prezzo da 139,99€ al minimo storico di 94,99€, queste cuffie Logitech rappresentano un investimento eccellente per i gamer più esigenti. La combinazione di qualità audio superiore, comfort prolungato grazie alle imbottiture in memory foam e compatibilità universale con PC, PS5, PS4 e Nintendo Switch le rende la scelta ideale per chi cerca prestazioni professionali nel gaming.

Vedi offerta su Amazon