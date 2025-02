Migliora il tuo ascolto con gli auricolari Sony WF-C700N, oggi a MENO DI META' PREZZO! -52%

Se siete alla ricerca di auricolari true wireless con cancellazione del rumore, qualità audio superiore e una batteria di lunga durata, questa offerta su Amazon è imperdibile. Gli auricolari Sony WF-C700N sono disponibili a soli 61,99€, con uno sconto eccezionale del 52% rispetto al prezzo originale di 129,99€. Un'opportunità unica per migliorare la vostra esperienza d’ascolto a un prezzo imbattibile.

Sony WF-C700N, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari Sony WF-C700N sono progettati per offrire comfort prolungato grazie a un design ergonomico leggero e compatto, perfetto anche per chi ha orecchie più piccole. Potrete indossarli per ore senza alcun fastidio, godendo di un suono limpido e immersivo.

Uno dei punti di forza di questi auricolari è la cancellazione attiva del rumore (ANC), che vi permette di eliminare i suoni di fondo e immergervi completamente nella vostra musica o nei vostri podcast preferiti. Se invece avete bisogno di rimanere consapevoli di ciò che vi circonda, potete attivare la modalità Suono Ambientale per continuare a percepire i rumori esterni senza rinunciare alla qualità audio.

Grazie alla tecnologia DSEE, i Sony WF-C700N migliorano la qualità dei file audio compressi, restituendo un suono più dettagliato, con bassi potenti e voci cristalline. Inoltre, supportano la certificazione 360 Reality Audio, per un’esperienza sonora avvolgente.

Un altro vantaggio è la connessione multipoint, che consente di collegare contemporaneamente gli auricolari a due dispositivi, come uno smartphone e un PC, passando senza interruzioni tra le chiamate e l’intrattenimento.

La batteria garantisce fino a 15 ore di autonomia con ANC attivo e fino a 20 ore senza. Inoltre, la ricarica rapida vi permette di ottenere un'ora di ascolto con soli 10 minuti di ricarica. La certificazione IPX4 assicura resistenza a schizzi e sudore, rendendoli ideali anche per l’attività sportiva.

Disponibili ora su Amazon a soli 61,99€, questi auricolari Sony WF-C700N sono la scelta perfetta per chi desidera un suono di qualità superiore, funzionalità avanzate e un comfort eccezionale. Non lasciatevi sfuggire questa offerta! Inolter, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon