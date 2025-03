Mario Day 2025: LEGO celebra con doppi punti e un set esclusivo in omaggio

Il Mario Day si avvicina e LEGO ha in serbo sorprese imperdibili per tutti gli appassionati del celebre idraulico di Nintendo. Per rendere questa giornata speciale ancora più entusiasmante, l'azienda ha attivato un'iniziativa esclusiva che premia gli acquisti effettuati dal 5 all'11 marzo con il doppio dei punti LEGO Insiders. Questo vantaggio permette di accumulare più crediti da riscattare in sconti o premi esclusivi, un'occasione ideale per chi desidera ampliare la propria collezione di set LEGO Super Mario.

LEGO Mario Day, perché approfittarne?

Le promozioni non finiscono qui. Chi effettua un acquisto minimo di 40€ in prodotti della serie LEGO Super Mario riceverà in omaggio il set Mario Kart – Toad (Pit Crew). Composto da 39 pezzi, questo kit include una minifigura di Toad nei panni di meccanico, una postazione di lavoro, una ruota del kart e un carrello degli attrezzi. Un'aggiunta perfetta per ampliare il proprio mondo LEGO ispirato a Mario Kart.

Gli appassionati sperano che il Mario Day 2025 possa riservare ulteriori sorprese. Negli ultimi anni, LEGO ha spesso approfittato di questa ricorrenza per presentare nuovi prodotti. Non sarebbe quindi sorprendente se venissero annunciati nuovi set dedicati a livelli iconici dei videogiochi o a personaggi finora assenti nella collezione. Se così fosse, si tratterebbe di un'occasione imperdibile per tutti i collezionisti.

Il Mario Day 2025 si preannuncia come un appuntamento da non perdere per gli amanti di Super Mario e dei set LEGO. Approfittate di queste offerte esclusive, ottenete il set omaggio e restate aggiornati su eventuali novità in arrivo. Preparatevi a celebrare con stile l'iconico personaggio che ha segnato la storia dei videogiochi!

