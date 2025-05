LG OLED55C46LA: PREZZO STRACCIATO per questa TV OLED 4K! -44%

Se siete alla ricerca di un TV OLED 4K di ultima generazione che unisca tecnologia all'avanguardia e un design raffinato, non potete lasciarvi sfuggire questa eccezionale offerta su Amazon. Infatti, LG OLED55C46LA, modello da 55 pollici della serie C4 2024, è disponibile al prezzo scontato di 999€, con un ribasso del 44% rispetto al prezzo consigliato di 1.799€. Un'occasione imperdibile per portare a casa un televisore di fascia alta a un prezzo estremamente competitivo.

LG OLED55C46LA, chi dovrebbe acquistarlo?

LG OLED55C46LA si distingue per la qualità delle immagini garantita dalla tecnologia OLED evo con pixel auto-illuminanti, capace di restituire neri perfetti, colori vividi e un contrasto sorprendente. Grazie alla tecnologia Brightness Booster, questo pannello offre una luminosità fino al 20% superiore rispetto ai modelli OLED tradizionali di LG, assicurando una visione ottimale anche in ambienti molto illuminati.

Al cuore di questo smart TV troviamo il potente processore α9 Gen7 con intelligenza artificiale, in grado di analizzare dinamicamente fino a 20.000 zone per fotogramma, garantendo una riproduzione realistica e dettagliata di ogni scena. Il sistema operativo webOS 24, supportato dal programma webOS Re:New, assicura aggiornamenti per i prossimi 5 anni, offrendo così un'esperienza sempre al passo coi tempi.

L'esperienza cinematografica è valorizzata dal supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos, per immagini straordinariamente definite e un audio immersivo che trasforma ogni visione in uno spettacolo coinvolgente. Sul fronte del gaming, LG OLED55C46LA è una scelta eccellente grazie a 4 porte HDMI 2.1 con supporto al 4K a 144Hz, VRR, G-Sync e FreeSync, caratteristiche che garantiscono fluidità, reattività e tempi di risposta ridotti al minimo.

Con un design ultrasottile dai bordi ridotti, questo televisore non solo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente moderno, ma diventa anche un elemento d'arredo di grande impatto visivo. A soli 999€, LG OLED55C46LA rappresenta una delle migliori scelte attualmente sul mercato per chi desidera un TV OLED 4K da 55 pollici capace di offrire prestazioni elevate sia nella visione di contenuti che nel gaming. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori TV gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon