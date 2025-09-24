Se sei un fan di One Piece, preparati a rivoluzionare la tua postazione di gioco: la collezione One Piece di Secretlab porta il mondo dei pirati direttamente nella tua stanza. Ogni dettaglio, ogni cucitura e ogni finitura raccontano una storia, trasformando la tua sedia gaming in un tributo unico ai membri più iconici della ciurma di Cappello di Paglia.

Vedi la collezione One Piece di Secretlab

Sedia gaming Luffy

La sedia gaming Luffy è uno stupendo omaggio al Capitano della ciurma. Ma non si tratta solo di estetica: la sedia è stata progettata con ergonomia avanzata per garantire comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe, permettendoti di sederti come un vero Capitano di pirati. Disponibile a 644€.

Sedia gaming Zoro

La sedia gaming Zoro celebra invece il leggendario spadaccino della ciurma. La firma di Zoro aggiunge un tocco autentico, facendo della sedia un pezzo da collezione degno dello spadaccino più agguerrito della ciurma. Ergonomia e design si uniscono così alla passione per il mondo di One Piece, offrendo una seduta perfetta per lunghe ore di gioco o di lavoro. Disponibile a 644€.

Coperture One Piece per sedie da gaming

Non finisce qui: Secretlab ha lanciato anche coperture di alta qualità per sedie gaming, progettate per la TITAN Evo Series. Grazie a queste coperture, puoi dare alla tua sedia un nuovo look ispirato ai tuoi giochi, film o show TV preferiti. Basta un semplice gesto per trasformare la tua postazione e renderla unica, senza sacrificare comfort o funzionalità. Disponibili a 199€.

Cuscino lombare One Piece in memory foam

La collezione offre anche un cuscino lombare in memory foam di One Piece, progettato per supportare al meglio la parte bassa della schiena. Il cuscino è realizzato in memory foam denso e di alta qualità, capace di adattarsi perfettamente alla forma della tua schiena, offrendo un sostegno morbido ma avvolgente. Il rivestimento in velluto aggiunge un tocco di lusso e aumenta ulteriormente il comfort, rendendolo ideale anche per lunghe sessioni di gioco. Disponibile a 59€.

