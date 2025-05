Hisense 65U72NQ: gaming e streaming al TOP a MENO DI 800€!

Se state cercando una smart TV 4K di nuova generazione che coniughi tecnologie avanzate, qualità d'immagine e un prezzo competitivo, l'offerta attuale su Amazon per il modello Hisense 65U72NQ merita assolutamente la vostra attenzione. Questo televisore Mini-LED 4K da 65 pollici è disponibile a soli 799,90€, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo consigliato di 1.099€. Un'occasione imperdibile per portare a casa un pannello di ultima generazione a un costo nettamente inferiore alla media di mercato.

Hisense 65U72NQ, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV Hisense 65U72NQ si distingue per l'adozione della tecnologia Mini-LED PRO con Local Dimming, in grado di offrire neri profondi, contrasti elevati e una resa cromatica superiore grazie al pannello QLED da 144Hz. Questo lo rende particolarmente indicato non solo per la visione di contenuti in alta definizione, ma anche per il gaming su console di nuova generazione, grazie alla Game Mode PRO con supporto ai 144Hz e ai principali standard HDR, tra cui Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive.

L'esperienza visiva viene ulteriormente valorizzata dal processore Hi-View Engine, progettato per ottimizzare in tempo reale il flusso video, migliorando nitidezza, luminosità e fluidità. Il sistema operativo VIDAA U7, con Alexa integrato, consente un accesso intuitivo ai contenuti streaming più popolari e una gestione vocale completa. Non mancano inoltre il supporto ad Airplay 2, condivisione schermo da Android, sintonizzatore DVB-T2/S2 HEVC 10 e compatibilità lativù 4K, per una versatilità d'uso eccellente.

Se desiderate migliorare il vostro intrattenimento domestico con una TV 4K Mini-LED performante e moderna, questa proposta di Hisense rappresenta una delle offerte più interessanti del momento su Amazon. Approfittatene ora prima che il prezzo torni a salire. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori TV gaming per ulteriori consigli.

