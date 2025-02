Entra in azione con Star Wars Outlaws Limited Editiom, ora a META' PREZZO su Amazon!

Se siete fan di Star Wars e amate le avventure open-world, questa è l’occasione perfetta per aggiungere alla vostra collezione Star Wars Outlaws Limited Edition per PS5, disponibile su Amazon a soli 39,90€, con un incredibile 50% di sconto rispetto al prezzo originale di 79,99€. Un'opportunità da non perdere per vivere un'esperienza immersiva nella galassia lontana lontana!

Star Wars Outlaws Limited Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Star Wars Outlaws è il primo gioco open-world ambientato nell'universo di Star Wars, permettendovi di esplorare pianeti sconfinati, città vibranti e avamposti criminali, tutti ricchi di avventure e missioni pericolose. Nei panni di Kay Vess, una canaglia in cerca di libertà, dovrete affrontare sfide uniche, accettare incarichi rischiosi e battere in astuzia i sindacati criminali più temuti della galassia.

Questa Limited Edition esclusiva Amazon include il pacchetto personaggio Infiltrata Fuorilegge, che aggiunge contenuti estetici per Kay e Nix, il suo fedele compagno. Per riscattare i bonus digitali è necessaria una connessione a Internet e un account Ubisoft, quindi assicuratevi di controllare i requisiti prima dell’acquisto.

Le vostre scelte avranno un impatto significativo sulla vostra reputazione e sulle alleanze che costruirete lungo il cammino. Potrete combattere con il blaster, usare congegni furtivi, infiltravi in basi segrete e affrontare battaglie spaziali a bordo della vostra nave, la Trailblazer. Deciderete voi se inseguire, fuggire o attaccare, rendendo ogni missione un'esperienza unica.

Trovare un titolo così atteso a metà prezzo è un'opportunità rara. Se volete vivere l'adrenalina di Star Wars Outlaws Limited Edition su PS5, non lasciatevela sfuggire: il prezzo potrebbe cambiare presto! Approfittate subito dello sconto del 50% e preparatevi a diventare i fuorilegge più temuti della galassia! Inolte, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione completa per ulteriori informazioni sul titolo.

Vedi offerta su Amazon