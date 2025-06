Nintendo ha aperto i preordini ufficiali di Donkey Kong Bananza, il nuovo e attesissimo titolo per Nintendo Switch 2 che segna il ritorno in grande stile di Donkey Kong in un’avventura 3D tutta nuova. Disponibile sia in versione fisica sia digitale, il gioco può essere acquistato in due pacchetti esclusivi solo su My Nintendo Store, l’e-commerce ufficiale della grande N. E in entrambi i casi, riceverete anche degli imperdibili gadget... senza costi di spedizione!

Prenota ora su My Nintendo Store

Donkey Kong Bananza, perché prenotarlo?

Se scegliete il bundle Donkey Kong Bananza + amiibo Donkey Kong & Pauline, porterete a casa il gioco più due amiibo esclusivi che sbloccano contenuti speciali nel gioco, come l’outfit “Diva Dress” per Pauline e potenti gold Kong tiles. Un pacchetto imperdibile per gli amanti delle figure da collezione e delle funzionalità extra offerte dagli amiibo.

In alternativa, potete optare per il set Donkey Kong Bananza + Cuscino Barile DK, che include un morbido cuscino a forma di barile ispirato all’iconico oggetto della serie. In questo caso, risparmierete ben 10€ rispetto all’acquisto separato dei due prodotti, ottenendo un gadget unico e divertente a un prezzo scontato.

Indipendentemente dalla versione scelta (digitale o fisica), i gadget verranno spediti gratuitamente all’indirizzo indicato, anche per chi acquista la versione digitale del gioco. Un vantaggio notevole per chi vuole la comodità del digitale senza rinunciare ai bonus fisici.

Con Donkey Kong Bananza scoprirete nuove aree da esplorare, livelli distruttibili, trasformazioni sorprendenti come lo Struzzo o la Zebra Bananza, e una modalità co-op che permette di giocare insieme impersonando Donkey Kong e Pauline, ciascuno con abilità uniche. Prenotare ora significa garantirsi contenuti esclusivi, spedizione gratuita e il massimo dell’esperienza Nintendo fin dal lancio.

Ricordiamo che Donkey Kong Bananza sarà disponibile dal 17 luglio 2025, ma i pacchetti speciali sono a tiratura limitata. Se volete vivere questa nuova avventura con tutti i vantaggi possibili, non aspettate: il momento giusto per prenotare è adesso!

