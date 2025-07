La nostalgia dell'era videoludica degli anni '90 sta per prendere forma concreta attraverso i celebri mattoncini danesi. LEGO ha ufficialmente annunciato il lancio di un modello che riporterà in vita una delle icone più amate della storia dei videogiochi portatili: il Game Boy di Nintendo.

Previsto per il primo ottobre 2025, questo set da collezione per adulti promette di replicare l'esperienza emozionale del primo incontro con la rivoluzionaria console portatile che ha segnato un'intera generazione. Con i suoi 421 pezzi, il modello riproduce fedelmente in scala quasi 1:1 la console originale, permettendo ai fan di rivivere quei momenti magici attraverso un'esperienza di costruzione unica.

Un tuffo nel passato interattivo

Ciò che rende questo set particolarmente affascinante è l'attenzione maniacale ai dettagli. La riproduzione LEGO non si limita alla semplice estetica esteriore, ma ricrea anche gli elementi funzionali che hanno reso celebre il Game Boy. I costruttori potranno infatti premere i pulsanti del +Control Pad, i tasti A e B, oltre ai pulsanti SELECT e START, replicando la sensazione tattile della console originale. L'esperienza nostalgica viene ulteriormente arricchita dalla presenza della rotella per la regolazione del contrasto e del volume, dettagli che i possessori della console originale ricorderanno con affetto.

Il set però non si ferma alla sola consolle. LEGO ha pensato anche a rendere personalizzabile l'esperienza di display, includendo due cartucce intercambiabili riprodotte in mattoncini: The Legend of Zelda: Link's Awakening e Super Mario Land, due dei titoli più emblematici del catalogo Game Boy. Ciascuna cartuccia è accompagnata dal corrispondente schermo lenticolare che simula l'effetto visivo del gioco in esecuzione.

Per chi preferisse un'esposizione più classica, è inclusa anche la possibilità di visualizzare la schermata iniziale di Nintendo. Il set è completato da un supporto espositivo costruibile che permette di esporre la creazione come un vero e proprio pezzo da museo personale, celebrando così l'eredità duratura di questa console rivoluzionaria.

La scelta di LEGO di riprodurre il Game Boy si inserisce in una tendenza crescente di prodotti che fanno leva sulla nostalgia dei videogiochi classici, un mercato in continua espansione che attrae non solo i giocatori della prima ora, ormai adulti, ma anche collezionisti e appassionati di design retro. Con un prezzo fissato a 59,99 euro il set si posiziona nella fascia media del catalogo LEGO dedicato agli adulti.

Un pezzo di storia videoludica ricostruito mattoncino dopo mattoncino.

La data di presentazione ufficiale è fissata per il 24 luglio 2025, momento in cui verranno probabilmente svelati ulteriori dettagli sul prodotto prima del lancio commerciale di ottobre.

Per gli appassionati della cultura videoludica e i collezionisti LEGO, questo set rappresenta un perfetto connubio tra nostalgia e creatività, offrendo l'opportunità di possedere un pezzo di storia dell'intrattenimento interattivo in una forma completamente nuova.

La possibilità di personalizzare il display con diverse cartucce rende inoltre il modello versatile e capace di raccontare storie diverse, proprio come faceva l'originale Game Boy con la sua vasta libreria di giochi.